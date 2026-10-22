VIDEO: Rayo impacta a avión en pleno vuelo con más de 200 pasajeros a bordo

Un rayo impactó a un avión de la aerolínea LATAM cuando se encontraba en las últimas etapas de su recorrido entre Antofagasta y Santiago de Chile.

El momento fue captado por uno de los pasajeros en un video donde se ve el instante en que una descarga eléctrica iluminó el interior de la aeronave y provocó un fuerte estruendo.

¿Cómo fue el impacto del rayo en el avión?

El incidente ocurrió este martes 20 de octubre, en medio de complicadas condiciones meteorológicas como precipitaciones e intensas tormentas eléctricas.

La aeronave involucrada correspondía al vuelo LA341, que había despegado desde Antofagasta con destino al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile.

✈️⚡ Un vuelo LA341 deLATAM recibió el impacto de un rayo durante un vuelo en Chile, entre Antofagasta y Santiago. La aeronave aterrizó sin contratiempos y no se reportaron afectaciones. pic.twitter.com/zbZdAQFS5r — MVM (@MVMNoticias) October 22, 2026

En las grabaciones difundidas en redes sociales se observa cómo un destello aparece repentinamente.

¿Qué le pasó al avión tras el impacto del rayo?

Tras la publicación del video, la aerolínea LATAM confirmó que el avión recibió el impacto de un rayo durante el vuelo LA341.

De acuerdo a la compañía, sus aeronaves comerciales están diseñadas y certificadas para enfrentar este tipo de fenómenos meteorológicos, pues están equipadas con mecanismos que permiten conducir y disipar la electricidad de manera segura.

Y aunque parezca sorprendente, la aeronave aterrizó con normalidad en el aeropuerto de Santiago y todos los pasajeros pudieron descender de manera segura.

De acuerdo al sitio del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, los aviones reciben hasta dos impactos de rayos al año, por lo que para reducir los riesgos, las aeronaves cuentan con estructuras conductoras que permiten que la corriente eléctrica se desplace principalmente por el exterior del fuselaje y salga de la aeronave sin atravesar de manera directa la cabina.

Asimismo, las normas de certificación aeronáutica establecen medidas para proteger los sistemas eléctricos y electrónicos ante los efectos de una descarga.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos contempla procedimientos específicos para evaluar las zonas que pueden recibir impactos y los mecanismos destinados a evitar afectaciones en los componentes del avión.

