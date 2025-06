Los Ruiz Lara reaccionan al regaño del chef Poncho Cadena a Carlos Quirarte

“Haganme caso, maldita sea, quiero ayudarles”. Durante el reto de campo de Master Chef Celebrity 2025, el Chef Poncho Cadena explotó en contra de Carlos Quirarte al ver que no tenía control de la cocina y a una serie de comentarios que hizo tras el reto.

“Y me parece terrible, yo a partir de hoy ya no me acerco a decirte ni un comentario”, dijo el Chef Poncho.

Así reaccionaron los Ruiz Lara al ver el regaño a Quirarte

Durante el noticiero de “Nosotros, ustedes y hechos”, los Ruiz Lara compartieron el momento exacto en el que Carlos Quirarte fue regañado por el Chef Poncho, pero ¿qué fue lo que dijeron?

Roberto Ruiz aseguró que el Chef Poncho estaba en su área de trabajo, por lo que Quirarte y su equipo debieron ponerse profesionales, pues, por lo general, las cocinas suelen ser así de caóticas.

Mientras que Christian Lara, dijo que el chef sí los sacó de su zona de confort, ya que al gritarles y regañarlos de esa manera, el equipo pudo haberse alterado y ya no saber qué hacer. Compartió que la Chef Zahie Téllez también comenzó a gritarle a los del equipo rojo.

¿Fue justo el regaño o ya estaban todos fuera de control?

Además, compartieron algunos detalles del capítulo de Master Chef en el que celebraron su décimo aniversario, y al cual asistieron personalidades emblemáticas que habían sido parte de temporadas pasadas del programa.

¿Cómo fue el regaño del Chef Poncho a Quirarte?

En el reto de campo, Carlos Quirarte, fue elegido como líder del equipo azul, conformado por Anabel, Ofelia, Rafa Polinesio y Dani Valle. Al ver que no había un control, el Chef Poncho comenzó a gritar mientras daba instrucciones, asegurando que Quirarte no estaba liderando correctamente a su equipo.

Al finalizar el reto, Quirarte aseguró que el equipo azul había entrado el caos tras la visita del Poncho, diciendo que este les había metido mucha presión. Antes los comentarios, el Chef, propietario de 4 restaurantes en México, aseguró que Carlos ya no recibiría comentarios de su parte.

“Nunca había escuchado un capitán que se atreviera a decirme eso, ni siquiera en mi cocina (...) A partir de hoy ya no me acerco a hacerte ningún comentario”, aseguró.

'¡Háganme caso, maldita sea!' 🫢🔥 El Chef Poncho explota contra los azules porque no le ponen atención y los errores siguen y siguen.

¿Quién fue el eliminado de Master Chef Celebrity?

Anabel Ferreira fue la onceava eliminada de Master Chef Celebrity tras fallar el reto de eliminación, al querer usar 23 ingredientes en la preparación de su platillo; la canasta fue asignada por Plutarco.