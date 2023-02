Rechaza anillo de compromiso y lo deja en estatua de Jorge Matute

Febrero, es el mes del amor. Pero a unos días de llegar el 14, ya comenzamos a ver unos corazones rotos. En el municipio de Guadalajara en Jalisco, fue hallado un anillo de compromiso dejado sobre la estatua de Jorge Matute Remus, ubicada en la Avenida Juárez.

A través de redes sociales comenzaron a circular las fotografías del anillo y si bien no se sabe quién lo dejó ahí, algunos peatones que constantemente transitan por la zona aseguraron que la persona que lo hizo “se rayó" con la forma en decir “no acepto” a su ex pareja, o incluso ex marido.

“Se rayó, no estuvo bien falta que diga que sí o que no, más bien fue un no yo creo también,” dijo Daniel, un transeúnte.

Pero no solamente es un anillo lo que se ha visto en la estatua de Jorge Matute Remus, uno de los hombres más emblemáticos de Guadalajara, algunos aseguran que hace tan sólo unos días le fueron colocados unos lentes de sol, además nunca falta aquel o aquella que se acerca para tomarse una foto con la figura del ingeniero civil, catedrático y político.

“Creo que también tenía como unos lentes y ya también se los quitaron, ya nos sabemos pues la historia y está interesante, sí está chido el Matute,” declaró Daniela, habitante de la zona.

“Más bien tomarse una foto, es lo que pasa, pasan y se toman fotos, algunas cómicas y algunas si ya más emotivas,” finalizó para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, Daniel, habitante de la zona.

Además del anillo de compromiso que hace días le dejaron, la estatua de Jorge Matute Remus también es el flanco para que las personas que pasan por esa calle le coloquen diferentes accesorios, desde gorras, hasta un suéter por la temporada del frío.

La escultura del ingeniero civil tapatío fue revelada el 25 de abril de 2002 en homenaje a uno de los hombres más emblemáticos de Guadalajara del siglo XX.