Los hermanos Farías Laguna no actuaron solos: ¿A quién protege la FGR en el caso de huachicol fiscal?

¿A quién quieren engañar? Nadie les cree que los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna son los únicos responsables de operar la red de huachicol fiscal, el mayor escándalo de corrupción en la historia de México.

El multimillonario y oscuro negocio debió contar con una red de complicidades, pero desde lo más alto del poder para entonces penetrar aduanas, puertos y corromper a la mismísima Secretaria de Marina.

Una red de corrupción: el caso del huachicol fiscal

¿A quién protege la Fiscalía General de la República (FGR)? ¿Quién permitió que durante años entraran millones de litros de combustible sin pagar impuestos?

¿Quién protegió políticamente la operación? Por qué cuando aparecen nombres políticamente incómodos se voltea a ver sólo a 2: los Farías Laguna.

Dentro de las preguntas obligadas es si se está protegiendo a alguien. ¿Andy López Beltrán? ¿Adán Augusto López Hernández?¿Por qué no quieren llegar hasta el fondo del asunto?

El verdadero escándalo ya no es solamente quien robó mediante el huachicol fiscal. El verdadero escándalo es descubrir a quién la FGR decide no investigar.

