¿Sueldo de lujo en la cárcel? Marina paga más de $250 mil al mes a líderes del “Huachicol Fiscal”

En México, estar acusado de liderar una red criminal no es impedimento para seguir en la nómina oficial; al menos no si eres sobrino de un alto mando de la Secretaría de Marina y estás involucrado en el escándalo mundial del huachicol fiscal.

Se trata de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Ambos están señalados como los cerebros detrás del "Robo del Siglo" , una red de contrabando de combustible que le costó al país 600 mil millones de pesos.

Pero mientras el país cuenta las pérdidas, ellos cuentan sus depósitos.

¿Qué pasó con los Hermanos Farías Laguna? Esto cobran los líderes del huachicol fiscal

El caso del Vicealmirante Manuel Roberto Farías es un insulto al contribuyente.



Estatus: Preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde septiembre.

Preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde septiembre. Sueldo: Sigue recibiendo su cheque mensual de 130 mil pesos.

¿Cómo es posible? Aunque la Marina busca darlo de baja, Manuel Roberto ha tramitado una serie de amparos que impiden su despido legal. Hasta que un juez no diga lo contrario, el gobierno está obligado a seguir financiando su estancia en prisión.

Los movimientos de los hermanos Farías Laguna: así operaba la red ilegal de combustible

El prófugo con nómina

Su hermano, el Almirante Fernando Farías, no se queda atrás.



Estatus: Prófugo de la justicia (acusado de crimen organizado).

Prófugo de la justicia (acusado de crimen organizado). Sueldo: Percibía más de 127 mil pesos mensuales.

Lo increíble es que, aunque tiene orden de captura desde hace tres meses, siguió cobrando hasta diciembre pasado. La Marina solo detuvo los pagos cuando finalmente lo acusó de "deserción", no por los delitos de huachicol.

Entre amparos y burocracia lenta, los mexicanos le hemos pagado a este par de hermanos más de 900 mil pesos en salarios después de que se destapara su red criminal. Un "premio" del régimen para quienes hoy son considerados enemigos públicos.

