¿Qué ha pasado con el Refugio Franciscano? Esto se sabe sobre el futuro de los perros

Han pasado varias semanas desde que se aseguraron más de 800 perros del Refugio Franciscano de la alcaldía Cuajimalpa tras un operativo realizado el 7 de enero. Este 26 de marzo 2026, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México informaron cuántos continúan bajo resguardo oficial, cuántos murieron y qué pasará con los que siguen distribuidos en distintos puntos de la capital.

Las autoridades también informaron que mantienen acercamientos con el Refugio Franciscano para buscar un acuerdo sobre la posible adopción de los animales, sin intervenir en los procesos legales que siguen abiertos.

El caso ha estado rodeado de tensión tras el retiro de los animales derivado de denuncias de maltrato y hacinamiento.

En relación con el Refugio Franciscano, se informa que se realizó el rescate de 936 animales, la mayoría con huellas de maltrato y en condiciones de salud delicadas. A todos ellos se les ha brindado atención médica y varios permanecen hospitalizados.

El Gobierno de la Ciudad de… pic.twitter.com/C70tkOzDKZ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 7, 2026

¿Cuántos perritos del Refugio Franciscano siguen bajo resguardo?

De acuerdo con la actualización presentada por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, 824 perros continúan en custodia de las autoridades capitalinas. De ellos:



171 se encuentran en la alcaldía Gustavo A. Madero

293 están resguardados en el Ajusco

360 permanecen en instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco.

En enero, tras el operativo, las autoridades reportaron que 304 perros fueron llevados al Ajusco, 371 a la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco y 183 a un refugio temporal en Gustavo A. Madero.

♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias ¿Te acuerdas del desalojo masivo en diciembre? 🐕 Este sábado, el Refugio Franciscano celebra su reapertura tras recuperar el predio. Voluntarios unieron fuerzas para pintar y limpiar lo que será nuevamente el hogar de cientos de animales rescatados. Date una vuelta a partir de las 11:00 am y sé parte de este nuevo comienzo. El reporte de Roberto Domínguez en #HechosSábado

¿Cuántos perros han muerto desde el aseguramiento?

Hasta el momento, la cifra de perros fallecidos aumentó a 34. Antes del operativo del 7 de enero, además, ya existían reportes de animales muertos y otros más hospitalizados por su delicado estado de salud.

El caso del Refugio Franciscano fue descrito por autoridades capitalinas como uno de los episodios más graves documentados en materia de maltrato animal en la ciudad.

Los perros del Ajusco serán trasladados a Xochimilco

Otro de los anuncios fue que 293 perros que actualmente permanecen en el Ajusco serán trasladados en los próximos días a la Brigada de Vigilancia Animal, en Xochimilco, para recibir un mejor cuidado.

Ese ajuste es para reorganizar su atención mientras se define su destino legal y su posible adopción que, según lo dicho por autoridades desde enero, ha sido planteada como el objetivo final una vez concluidas las revisiones médicas y el proceso de recuperación.

El futuro de los perritos del Refugio Franciscano sigue abierto

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México ya actualizó la situación de los animales, el futuro de los perros del Refugio Franciscano todavía no está completamente resuelto.

Hay cientos de perros bajo custodia, una ruta de traslado en marcha, una eventual adopción sobre la mesa y un conflicto legal que sigue sin cerrarse.