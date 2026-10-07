¿Ayuda ante las lluvias o un parche? Regidor de Torreón entrega hule para proteger casas y desata críticas

El regidor de Torreón, Coahuila, Raúl Garza, generó críticas en redes sociales luego de mostrar la entrega de pliegos de hule negro de uso rudo a habitantes de una zona con viviendas vulnerables, como medida para proteger los hogares ante las lluvias que afectan la región .

La entrega ocurrió en un sector donde se observan caminos de terracería y construcciones con techos que requieren protección frente al agua; el funcionario compartió imágenes de la actividad en sus redes sociales, lo que provocó cuestionamientos de usuarios sobre el tipo de apoyo llevado a las familias y las condiciones de infraestructura que existen en esa zona de Torreón.

El apoyo para las lluvias terminó bajo cuestionamientos

El material entregado consiste en hule negro de uso rudo, utilizado como cubierta para impedir que el agua ingrese a las viviendas a través de techos o espacios expuestos. La medida fue presentada como una forma de ayudar a los habitantes ante el escenario de precipitaciones.

Sin embargo, la publicación abrió una discusión en redes sobre las necesidades que enfrentan las familias que viven en sectores con infraestructura limitada; entre los cuestionamientos aparecieron referencias a la falta de pavimentación y a las condiciones de los caminos.

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¿Hule negro contra las lluvias? El regidor de Torreón, Raúl Garza, presumió la entrega de pliegos “de uso rudo” para proteger viviendas. En redes lo calificaron como insuficiente y hasta una burla. Ante un problema serio, ¿esa es la solución? Los detalles en #HechosMeridiano con @VILLALVAZO13 y @CHRIS_LARA_H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2026

La zona enfrenta más que el problema de las lluvias

Ese contexto coloca el problema más allá de una cubierta provisional para los techos; cuando una comunidad carece de infraestructura básica, las precipitaciones pueden complicar el acceso, la movilidad y las condiciones de seguridad de quienes habitan en esos sectores.

La propia publicación del regidor fue la que permitió conocer la entrega del material y posteriormente concentró parte de las reacciones de usuarios.

Hasta el momento, el punto central de la discusión pública está relacionado con el alcance de este tipo de ayuda frente a las necesidades de infraestructura que existen en algunas zonas de Torreón; mientras las lluvias representan una preocupación inmediata para las familias, también permanece la demanda de mejores condiciones para enfrentar este tipo de contingencias.