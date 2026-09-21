“Sí se puede fracturar": Reginaldo Sandoval advierte posible ruptura con Morena rumbo a elecciones 2027

El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, advirtió sobre una posible fractura en la coalición oficialista rumbo a las elecciones de 2027. A su salida de una visita a Palacio Nacional, el legislador petista acusó abiertamente a la dirigencia y liderazgos de Morena de actuar con autosuficiencia y desestimar el peso político de sus aliados estratégicos bajo la idea de que cuentan con la fuerza suficiente para competir y ganar de forma independiente en las urnas.

En sus declaraciones, Sandoval fue categórico sobre el deterioro en la alianza: “Sí se puede fracturar si Morena no entiende. Entiendo también que por eso tiene la postura de que se siente sobrada, se siente capaz, como no hay adversario por la derecha, entiende que puede haber piso y entonces desdeña a los aliados. Siente que puede solo; quizás eso es lo que nosotros leemos y está totalmente equivocado en esa lógica”, sentenció el coordinador parlamentario, quien sostuvo que la falta de visión del partido guinda pone en riesgo la unidad del bloque en el poder.

🗳️📌¿ADIÓS ALIANZA PT-MORENA EN 2027?



Reginaldo Sandoval criticó que Morena se siente con fuerza suficiente para competir solo en 2027.



Y que por eso está dejando de escuchar a sus aliados.



“Se puede fractura (la alianza) si Morea no entiende”, dijo el coordinador de los… — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 21, 2026

La disputa por las candidaturas de 2027 y la amenaza de competir sin alianza

El trasfondo de esta tensión acumulada radica en la definición de las candidaturas para las elecciones intermedias de 2027, donde se renovarán gubernaturas, alcaldías y la totalidad de los 300 distritos federales. El Partido del Trabajo ha expresado reiteradamente su inconformidad ante la falta de acuerdos equitativos en múltiples entidades del país, acusando de que se les pretende relegar en las negociaciones territoriales y en la repartición de espacios clave.

Ante este escenario de confrontación, la dirigencia del PT ya puso sobre la mesa la posibilidad real de romper la coalición y postular a sus propios candidatos de manera individual en municipios, gubernaturas e integraciones legislativas a nivel federal. La postura expresada por Reginaldo Sandoval marca un hito de alta tensión en el bloque oficialista, dejando en evidencia que la unidad de la autollamada Cuarta Transformación enfrenta una severa prueba de fuego antes de definir las listas electorales.