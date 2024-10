Regulan alquileres por aplicación en CDMX: Propietarios temen resultar afectados

Hace unos días el pleno del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó el dictamen a la iniciativa para regular el servicio de plataformas de alquiler de vivienda temporal.

Con esta reforma , se establece que la ocupación máxima para las unidades de alojamiento inscritas en las aplicaciones será de 50% al año, es decir, sólo 6 meses al año, pero los propietarios exigen respeto a la propiedad privada y respeto a la inversión que hicieron con miras a sacarle provecho.

“O sea la propiedad me costó, yo pago impuestos, yo he pagado una serie de cosas, tengo que darle mantenimiento, ¿por qué no puedo utilizar la propiedad como a mí me venga dentro del sistema de convivencia que debo tener con los vecinos?”, comentó Marco Antonio Hernández, duelo de hospedajes por apps.

Propietarios alegan que cada quien debe escoger qué hacer con sus bienes

Marco es uno de los ciudadanos propietarios que podrían resultar afectados debido a que cuenta con departamentos de su propiedad que renta a través de plataformas digitales.

O sea, cada quien tiene el derecho de utilizar su propiedad que le costó. Cuando uno invierte, es un capital que uno tiene y puede escoger muchas formas normalmente una forma tradicional es comprar una propiedad que no se va a devaluar y entonces uno la explota.

Usuarios quieren ser libres de escoger la forma de rentar una vivienda en CDMX

Por una parte están los dueños y por otra los usuarios quienes también quieren ser libres de poder decidir la vía en que rentan una vivienda.

“Si yo como usuario quiero rentar por aplicación, por página o directamente que sea mi elección, ¿no? Quizás la comodidad de que no haces quizás el aseo, que ya están amueblados y demás, eso pudiera dar ese plus.”, señala Roberto Franco, un habitante de CDMX.

“Al final de cuentas, creo que cada quien tiene la decisión de hacer con su propiedad lo que quiera, hay gente que la renta sea por plataforma o no por plataforma, entonces encima de la propiedad, creo que no se debería de poner ningún tipo de restricción.”, puntualizó Emiliano Lobato, otro ciudadano de la capital .