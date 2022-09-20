Sin la reina Isabel II, India exige devolución de diamante Kohinoor

Poco después de que la monarca británica, la reina Isabel II, falleciera el pasado 8 de septiembre (2022), la palabra "Kohinoor" comenzó a ser tendencia en Twitter de la India. Kohinoor hace referencia a un diamante, una de las gemas más famosas del mundo.

El diamante Kohinoor es solo una de las dos mil 800 piedras colocadas en la corona, que fue hecha para la madre de Isabel, conocida como la Reina Madre, aunque el brillante de forma ovalada de 105 quilates es la joya proverbial de la corona. Ha formado parte de la familia real británica por varios siglos, pues esta monarquía logró no solo "robarlo", si no usar su poder para mantenerlo.

👑 Una vez más, la #India exige la devolución del diamante #Kohinoor, una de las gemas más famosas del mundo. Esto, luego de la muerte de la #ReinaIsabelII La gema está incrustada en la corona, símbolo de la monarquía británica.



Desde #NuevaDelhi reporta Manish Kumar de la AIL pic.twitter.com/IEHVMi7eIf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 20, 2022

El ostentoso diamante ha pasado por varios miembros de la familia británica, entre ellos la reina Victoria y la última persona que lo tuvo en sus manos fue la reina Isabel II.

Esta gema, una de las más famosas del mundo, pasó de ser utilizado como un dije, a formar parte de la corona real británica que utilizaba la reina Isabel II desde que era joven. Cabe señalar que la reina Isabel II tuvo varias coronas.

Con la reciente muerte del monarca británica, la India no dejó pasar la oportunidad para, una vez más, reclamar el diamante, pues consideran que les pertenece de manera legítima. Además, han afirmado que es una falta de respeto que la familia real británica continúe con el diamante en su poder.

Kohinoor es tan importante para los indios que no solo el Gobierno de la India ha solicitado la devolución de la joya, sino que en redes sociales los ciudadanos se han sumado a una campaña con la que exigen que la familia real reflexione.

En el año de 1947, la India solicitó por primera el regreso de esta joya y lo han realizado de manera en reiteradas ocasiones. A su vez, para el año 2016 una ONG recurrió a un tribunal para exigirle al gobierno de la India, que no dejara de lado este tema.

KOH- I- NOOR ✨✨✨

Why this diamond is not in India?

🤔😅😂🤣

It is in Tower in London 👑#KohinoorDiamond pic.twitter.com/lXMwC2kEaX — Jola G (@JolantaCode) September 20, 2022

Diamante Kohinoor: controvertida posesión británica

Por otra parte, la India no es el único país que ha solicitado la entrega de Kohinoor. En la historia emperadores mongoles, Pakistán, Afganistán y otras naciones han pedido en más de una vez que el diamante sea regresado.

El maharajá sij, Ranjit Singh, lo trajo de regreso a la India después de quitárselo al líder afgano Shah Shujah Durrani. Luego fue adquirido por los británicos durante la anexión de Punjab. La Compañía de las Indias Orientales se hizo con la piedra a fines de la década de 1840, después de obligar al maharajá Dunjeep Singh, de 10 años, a entregar sus tierras y posesiones.

Luego, la compañía presentó la valiosa gema a la reina Victoria. El Príncipe Alberto, su consorte, pidió que se volviera a cortar y se colocó en las coronas de la Reina Alexandra y la Reina María, antes de colocarse en la corona de la Reina Madre en el año de 1937.

La Reina Madre utilizó parte de la corona en la coronación de su hija en la extinta reina Isabel II en el año de 1953. Desde entonces, Kohinoor ha estado entre las joyas de la corona británica.

The blood jewelry



This is a thread about the Jewels worn by Queen Elizabeth II. They include the crown Jewels.



The queen owned 23,000 jewels of which more than 19,000 originate from India.



Thread pic.twitter.com/zYbWhPwvYi — Mr.B (@BharadwajAgain) September 11, 2022

No es la primera vez que se busca la devolución del diamante

Luego de la independencia de la India en el año de 1947, el gobierno solicitó la devolución del diamante. India hizo otra demanda en el año de la coronación de la reina Isabel II. El Reino Unido argumentó que no hay fundamentos legales para la restitución de Kohinoor a la India.

Aunque no se sabe de manera oficial acerca de los planes para el futuro de la gema, la perspectiva de que permanezca en el Reino Unido, ha llevado a muchos usuarios de Twitter en India a exigir su devolución.

"Si el Rey no va a usar Kohinoor, devuélvalo". Otro usurario publicó que el diamante "fue robado" por los británicos, quienes "crearon riqueza" a partir de la "muerte", la "hambruna" y el "saqueo".