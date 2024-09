“No me ha dejado solo”: Devotos visitan reliquia de San Judas Tadeo en Perote, Veracruz

La reliquia de San Judas Tadeo continúa su recorrido por distintos puntos de México. En esta ocasión le tocó al municipio de Perote, Veracruz, donde estará 24 horas en la parroquia de “San Miguel Arcángel”, para continuar su camino por el país.

El resto óseo del apóstol de Jesús fue recibido con tapetes de aserrín de colores alrededor de las 9 de la mañana de este martes 3 de septiembre, bajo un operativo de seguridad. Además recorrió calles y avenidas principales.

Devotos dan gracias al ver al patrón de las causas difíciles

En su piel lleva la imagen de San Judas Tadeo. Sus milagros le han acompañado desde hace 24 años y sigue pidiendo, ahora por su salud y la de sus hijos.

“Yo ahorita tengo ganas de llorar porque le doy gracias a Dios que me ha ayudado, que no me ha dejado solo. Tengo muchas fuerzas, estoy bien con mis hijos”, dijo Gerardo Reyes Moreno, devoto de San Judas Tadeo.

Hace poco tiempo fue diagnosticado con un padecimiento crónico que le quitó la oportunidad de trabajar. “Ahí voy con lo de mi día, a veces cuando me cae un trabajito y a veces no, era yo soldador y ya no, ya no veo tampoco”, señaló Gerardo.

Visitantes de otros estados acuden a Perote para ver reliquia de San Judas

Como Gerardo, miles de peroteños y de lugares cercanos llegaron a la parroquia de “San Miguel Arcángel” para visitar las reliquias del santo de las causas difíciles.

Por ejemplo, Lorena Hernández, quien viajó desde Puebla, dijo que se levantó desde las 8 de la mañana, pero no pudo llegar temprano. Incluso viajó con su imagen de San Judas Tadeo, del cual son devotos desde hace cuatro años.

Otros visitantes llegaron con devoción y con peticiones. Fredy Mendoza Aguilar, de Puebla, dijo que busca la bendición para su familia y en especial para su mamá, porque está un poquito enferma de una alegría.

¿Qué municipios de Veracruz visitará la reliquia de San Judas Tadeo?

Las reliquias de San Judas Tadeo viajarán muy temprano este miércoles a Alto Lucero, el jueves a Cosautlán y del viernes a domingo estarán en Xalapa.