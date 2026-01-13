Renuncia alcalde morenista de Puerto Peñasco, Sonora; EU revocó su visa hace unos meses

A través de un video difundido en sus canales oficiales, el alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro , dio a conocer su separación definitiva del cargo.

En el mensaje, el médico y político emanado de las filas de Morena explicó que su decisión responde a una necesidad crítica de priorizar su estado físico tras someterse recientemente a una cirugía.

Sin embargo, su salida no solo llama la atención por el tema médico, sino por la revocación de su visa estadounidense hace a penas unos meses.

Alcalde da detalles de la razón de sus salida

El edil detalló que, después de un análisis con su familia y bajo recomendaciones médicas estrictas, determinó que su atención debe estar centrada al cien por ciento en su recuperación. "He decidido comprometerme con un proceso de salud que requiere de mi atención inmediata", señaló en el video, donde presentó su renuncia con carácter de irrevocable.

Castro subrayó que se retira con la satisfacción del deber cumplido, agradeciendo el acompañamiento de su equipo y de la ciudadanía peñasquense durante el tiempo que estuvo al frente del ayuntamiento.

Por qué revocaron la visa del funcionario morenista

Un punto central que marcó la trayectoria pública del ahora exalcalde ocurrió en junio de 2025. Durante un intento de cruzar hacia los Estados Unidos por el cruce fronterizo de Lukeville en Arizona junto a su familia, agentes de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le notificaron la revocación inmediata de su visa .

Según los reportes del momento, las autoridades estadounidenses fundamentaron la medida basándose en una investigación en curso, aunque no se compartieron detalles específicos sobre la naturaleza de dicho expediente.

Cuestionamientos por revocación de visa

La noticia de la visa retirada generó en su momento una serie de cuestionamientos y atención mediática sobre el gobierno municipal. Aunque el alcalde continuó con sus labores administrativas tras el incidente, el hecho permaneció como un antecedente relevante de su gestión.

Ahora, con su renuncia por motivos de salud, aquel capítulo migratorio vuelve a ser recordado por la opinión pública como uno de los momentos de mayor presión para su administración en el puerto sonorense.

Aprueban nuevo alcalde en Puerto Peñasco

Con la renuncia formalizada, la responsabilidad recayó sobre el Cabildo de Puerto Peñasco, quien designó a Alejandro Verdugo Angulo, el cual desempeñó el puesto de Secretario del Ayuntamiento durante la administración de Castro.

Tras tomar la decisión, Verdugo Angulo tomó protesta como nuevo alcalde de Puerto Peñasco.