“Seguiremos deportando a estos matones": Estados Unidos revoca más de 100 mil visas; 8 mil son de estudiantes

El panorama para los extranjeros en Estados Unidos se ha vuelto mucho más complicado debido a la narrativa política actual liderada por el presidente Donald Trump . El Departamento de Estado confirmó que, en lo que va de la administración, se han revocado más de 100 mil visas, una cifra que representa un aumento del 150% en comparación con el año anterior.

A través de canales oficiales, las autoridades informaron que esta limpieza de documentos busca, según su postura, mantener la seguridad nacional al retirar el permiso de estancia a quienes hayan tenido roces con la ley o incumplan las normas migratorias .

Al final del comunicado ofrecido por el departamento a cargo de Marco Rubio, las autoridades estadounidenses agregaron la frase "Seguiremos deportando a estos matones para mantener América a salvo".

🚨BREAKING: The State Department has now revoked over 100,000 visas, including some 8,000 student visas and 2,500 specialized visas for individuals who had encounters with U.S. law enforcement for criminal activity.



We will continue to deport these thugs to keep America safe. pic.twitter.com/wuHVltw1bV — Department of State (@StateDept) January 12, 2026

Causas principales de la revocación de visas

No todas las cancelaciones se deben a delitos graves. Según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, las cuatro razones principales para perder el documento son: quedarse más tiempo del permitido, conducir bajo los efectos del alcohol (DUI), agresiones físicas y robos. Dentro de este grupo, destacan 8 mil visas de estudiantes y 2 mil 500 permisos de trabajo especializado que fueron anulados tras encuentros de sus portadores con la policía local.

Estados Unidos mantiene vigilancia extrema

Para asegurar que nadie "rompa las reglas" mientras está en suelo estadounidense, el gobierno puso en marcha el Centro de Verificación Continua . Esta oficina se encarga de monitorear en tiempo real si algún extranjero comete una falta.

Si el sistema detecta una infracción, la visa es cancelada de forma automática y rápida. La intención declarada es que cualquier persona con visa que sea considerada una amenaza pierda su estatus migratorio de inmediato.

Trump administration revokes more than 100,000 visas in first year backhttps://t.co/eTRc8TL9fz — Karoline Leavitt (@PressSec) January 12, 2026

El factor político detrás de la revocación de visas

Un punto que ha generado mucha atención es el enfoque en las opiniones políticas. La administración ha señalado que los titulares de visas de estudiante y residentes con "green card" podrían enfrentar la deportación si participan en protestas o muestran apoyo a causas como la de Palestina en el conflicto de Gaza. Washington considera que estas manifestaciones pueden ser contrarias a su política exterior, lo que ha puesto en alerta a miles de jóvenes universitarios en todo el país.

Estados Unidos da nuevas instrucciones para los consulados

El cambio no solo es para quienes ya están dentro de Estados Unidos. Los diplomáticos en las embajadas de todo el mundo han recibido órdenes de ser mucho más estrictos. Ahora, deben vigilar de cerca a cualquier solicitante que tenga antecedentes de activismo político o que pueda ser visto como "hostil" hacia los intereses de Washington. Esto significa que el proceso para obtener una visa nueva será mucho más riguroso y analítico que en el pasado.

