“Mi retiro ya es definitivo”: Alcalde de San Pedro anuncia adiós a la política

El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, informó que dejará definitivamente su cargo tras enfrentar nuevamente complicaciones de salud relacionadas con el cáncer.

A sus 73 años, el político anunció en conferencia de prensa que solicitó una licencia temporal de 15 días para atender su tratamiento médico, tras lo cual presentará su renuncia formal.

“Hoy presento oficialmente ese permiso, y lo demás pasará en automático”, declaró el edil, quien ya había adelantado su decisión a los integrantes de su equipo cercano.

Fernández Garza: Una carrera marcada por la política y la enfermedad

Fernández Garza ha sido una de las figuras más reconocidas de la política en Nuevo León, donde gobernó en cuatro periodos distintos al municipio de San Pedro Garza García, considerado uno de los de mayor desarrollo en el país.

Sin embargo, su trayectoria también ha estado acompañada por complicaciones de salud que lo obligaron a tomar decisiones difíciles en distintos momentos de su vida pública.

“Gracias a todos por su confianza, por creer en mí, pero sobre todo gracias por ser los mejores ciudadanos y por haber colaborado conmigo para llevar a San Pedro a lo más alto”, dijo en el mensaje.

En 2025, el alcalde dio a conocer que el mesotelioma, un tipo de cáncer agresivo que afecta el tejido que recubre los pulmones, había regresado, lo que limitó su capacidad para continuar con las exigencias del cargo.

A lo largo de los años, Fernández ha enfrentado varios diagnósticos oncológicos, situación que influyó directamente en su desempeño y en la continuidad de sus proyectos políticos.

Mauricio Farah asume como encargado del despacho en San Pedro Garza García

Tras la solicitud de licencia, se designó a Mauricio Farah, secretario del Ayuntamiento, como encargado del despacho durante las próximas semanas. Fernández precisó que este periodo servirá como transición administrativa antes de su salida definitiva.

“Mi retiro ya es definitivo. La intención es que podamos apoyar a Mauricio estas dos semanas, pero en el regreso de los quince días presentaré mi renuncia como alcalde”, detalló.