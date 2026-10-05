De repartir millones por buque al Altiplano: Dictan prisión preventiva contra el “Capitán Sol”, presunto cerebro del huachicol fiscal que involucra a Andy López Beltrán

La investigación sobre la red de huachicol fiscal continúa dejando detenidos. Un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra Miguel Ángel "N", alias el "Capitán Sol", capitán de corbeta retirado de la Marina y señalado como uno de los principales operadores del contrabando de combustible en aduanas, misma red en la que se mencionan nombres como el del hijo de AMLO, Andy López Beltrán.

Tras su detención en Jalisco, el imputado fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Dan prisión preventiva a "Capitán Sol"

En la audiencia inicial hecha en línea y a puerta cerrada, la Fiscalía General de la República, FGR, le imputó el probable delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

La defensa pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez citó para el jueves a las 5:00 a.m., momento en que se resolverá su vinculación a proceso.

“El Capitán Sol” habría sido pieza clave del huachicol fiscal: coordinaba operaciones y repartía millones por cada buque.



El expediente de la @FGRMexico incluye testimonios que mencionan al “hijo del presidente”. Hoy está detenido y podría revelar quiénes estaban arriba.



Una… pic.twitter.com/l1Ry3hzbw5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2026

Así operaba el "Capitán Sol"

Según las investigaciones de la FGR, el "Capitán Sol" , también identificado con los alias "NK" o "El Fantasma, funcionaba como un enlace estratégico en la red denominada "Los Primos".

Las pesquisas dicen que coordinó el ingreso al país de al menos 31 buques con diésel desde abril de 2024, haciéndolo pasar por aditivos para evadir impuestos.

¿Cuánto dinero ganaban por embarcación?

El expediente de la fiscalía incluye la declaración del testigo protegido con clave "Santo", exdirector de la aduana de Tampico, quien confesó la entrega de dinero.

El "Capitán Sol" repartía un millón 700 mil pesos por cada embarcación entre funcionarios y mandos aduanales.

En esas declaraciones, el testigo dijo que el imputado llegó a mencionar al hijo del expresidente López Obrador al asegurar que los problemas se arreglarían.

¿Qué compraba el "Capitán Sol" con tanto dinero?

Las investigaciones dicen que el detenido hizo operaciones por casi 80 millones de pesos.

Entre sus movimientos están pagos por más de 52 millones de pesos en casinos de Veracruz y la Ciudad de México, la compra de ocho propiedades por más de 13 millones de pesos, la mayoría pagadas de contado, y compras de joyería fina.

Así fue la captura de "Capitán Sol"

Luego de que la red quedara al descubierto, el excapitán viajó por países como Francia, Mónaco, España y Grecia antes de regresar a territorio nacional.

Fue localizado y capturado el pasado 1 de octubre en Zapopan, Jalisco, por lo que ahora está recluido a la espera de que avance su proceso judicial.