Más de 300 mil afectados: Reportan suspensión masiva de vuelos en el Reino Unido

La red de transporte aéreo del Reino Unido enfrenta una falla en los sistemas del Servicio Nacional de Control Aéreo (NATS), que ha obligado a suspender más de 2 mil vuelos en tan sólo dos días, afectando a cerca de 300 mil pasajeros.

La magnitud del problema llevó a la ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, a solicitar una investigación independiente para determinar las causas del incidente.

Falla masiva en el control aéreo de Reino Unido

Los efectos de la falla masiva se han extendido por prácticamente todo el territorio británico, pues en Heathrow, el aeropuerto con mayor tráfico del Reino Unido y uno de los principales centros de conexión aérea del continente europeo, concentra parte importante de las afectaciones, con 120 vuelos de llegada y 67 de salida cancelados.

British Airways es otra de las compañías que ha sufrido un impacto considerable, ya que cerca de 190 operaciones de la aerolínea fueron suspendidas durante el miércoles.

CAOS EN LOS AEROPUERTOS DE REINO UNIDO POR FALLA TÉCNICA, MÁS DE 600 VUELOS CANCELADOS



AVISO ✈️ Caos en los aeropuertos del Reino Unido por un fallo técnico, más de 625 vuelos han sido cancelados.



Los aeropuertos londinenses de Heathrow y Gatwick, además de los de Manchester… — @ComunicanteRadar (@Comunicant1397) September 9, 2026

Reportes de medios de comunicación ingleses indican que, durante el martes, se cancelaron mil 746 vuelos, correspondientes a 903 salidas y 843 llegadas.

Y para el miércoles quedaron aplazados 327 vuelos, 140 de salida y 187 de llegada.

Más de 300 mil afectados

Se calcula que unos 250 mil pasajeros resultaron afectados este miércoles, mientras que el acumulado de personas perjudicadas por retrasos y cancelaciones supera los 300 mil.

No es la primera vez que una falla de los sistemas de control aéreo genera una interrupción de grandes dimensiones en Reino Unido, pues en agosto de 2023, un problema en el procesamiento de los sistemas de NATS afectó los vuelos de más de 700 mil personas, mientras que dos años después, otra incidencia técnica registrada cerca de Londres provocó nuevas alteraciones en decenas de rutas.