Ataque con cohetones desata pánico y desalojo en el Bachilleres 6 de Iztapalapa

Momentos de tensión, angustia y pánico se vivieron este viernes 9 de octubre en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres Plantel 6 “Vicente Guerrero”, ubicado sobre la avenida Antonio Díaz Soto y Gama, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero de la alcaldía Iztapalapa. La irrupción de un grupo de sujetos embozados que lanzó cohetones y presuntos artefactos explosivos al interior del centro educativo derivó en el desalojo de cientos de estudiantes y en la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia ante reportes iniciales que alertaban sobre una supuesta riña y detonaciones en el lugar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los elementos policiales desplegaron un operativo en el sitio para controlar la situación. Al notar la llegada de las patrullas y los uniformados, los agresores encapuchados procedieron a dispersarse y huyeron por las calles aledañas a la unidad habitacional. A la zona también arribaron paramédicos para atender a las personas afectadas por el ataque, reportando a un docente con una contusión de un centímetro en la región parietal derecha, así como a una mujer con severa crisis de ansiedad, sin que ninguno requiriera traslado a un hospital.

#LoÚltimo | Así fueron desalojadas las instalaciones del Bachilleres 6, en #Iztapalapa, #CDMX, después de que un grupo de encapuchados ingresaran y lanzaran cohetones.



Tras la llegada de los policías, los agresores se retiraron, las clases fueron suspendidas.



Vía: @R_Perez_11… pic.twitter.com/jZBhziHxfj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

Alumnos fueron desalojados y SSC resguarda Bachilleres 6

El incidente generó gran conmoción entre la comunidad escolar, padres de familia y vecinos de la zona, quienes se congregaron afuera de las instalaciones para verificar el estado de salud de los jóvenes tras la intempestiva evacuación de las aulas. Para evitar nuevos conatos de violencia, garantizar la seguridad de los alumnos que permanecían en las inmediaciones y resguardar la integridad del personal docente, efectivos de la SSC mantuvieron una presencia preventiva permanente en los accesos del plantel.

Las autoridades de la capital y la directiva del Colegio de Bachilleres 6 abrieron las indagatorias correspondientes para revisar las cámaras del C5 y del propio colegio con el fin de identificar a los embozados responsables de estos actos vandálicos. El evento vuelve a encender los focos rojos sobre los episodios de violencia e incursión de grupos externos en planteles de educación media superior de la alcaldía Iztapalapa.