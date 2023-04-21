República Dominicana sede de la XV Asamblea de la AIL

En República Dominicana se alistan los últimos detalles para la XV Asamblea de la AIL, la Alianza Informativa Latinoamericana del 26 al 28 de abril. Miembros del contiente americano y Europa participaran en este encuentro anual, en el que los participantes comparten experiencias y definen el rumbo de la organzación que se basa fundamentalmente en compartir contenidos noticiosos entre canales y en cooperación para coberturas especiales.

Los participantes, tendrán oportunidad de escuchar ponencias sobre temas de interés de la industria y de los temas periodisticos de actualidad, en voz de sus protagonistas.

Como parte de la Asamblea se lleva a cabo también la entrega de los Premios Iris América que en alianza con la Academia de Televisión y la Ciencias con la AIL, premian a los mejores trabajos periodísticos realizados el año próximo anterior en los diferentes canales miembros de la AIL. Las categorías premiadas son: Premio a la mejor historia de televisión, al mejor trabajo investigativo y el reportaje de última hora.

¿Qué es la Alianza Informativa Latinoamericana?

La Alianza Informativa Latinoamericana conocida también por sus siglas AIL, es una organización sin ánimo de lucro que reúne a canales de televisión, de América y España. Hoy en día integrada por 22 canales que día con día comparten noticias generadas en sus países, también señales en vivo, programas, reportajes especiales fomentando la cooperación entre naciones. De igual manera a través de la organización se comparte contactos y asesoría periodística para coberturas internacionales. La organización tiene su sede en Bogotá, Colombia

Sobre el anfitrión: Noticias SIN

Noticias SIN es una productora de noticias y programas de corte informativo con sede en Santo Domingo, capital de República Dominicana, su Directora y Vicepresidenta Ejecutiva es la periodista, Alicia Ortega quien en el pasado mes de marzo, fue reconocida con el premio del Gran Soberano 2022 que le reoconoció su trayectoria periodística.

Sobre República Dominicana

República Dominicana es el segundo país más grande del Caribe, con una industria turística muy desarrollada. Cuenta con conexiones aéreas desde algunas ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá e incluso Europa.

República Dominicana ha sido sede de eventos de gran envergadura, el más reciente la Cumbre de la Américas a la que asistieron líderes de América, España y Portugal, entre otros.

Bavaro Beach, the main and most famous beach in Punta Cana. (Photo by: VW Pics/Universal Images Group via Getty Images)|VW Pics/VW PICS/Universal Images Group v

El país cuenta con turismo de colonial, ecoturismo, paradisíacos destinos de playa con hoteles de todas las categorías. La música y calidez de los dominicanos hacen parte de la experiencia que no hay que dejar pasar.