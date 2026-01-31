Trabajadores salen intoxicados tras pintar una cisterna: ¿qué pasó con ellos?

¿Qué pasó con ellos? Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en la calle Doctor Erazo, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc , luego de que cuatro trabajadores resultaran intoxicados mientras realizaban labores de pintura al interior de una cisterna.

¿Cómo se intoxicaron los trabajadores al pintar una cisterna?

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ( ERUM ), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, desplegaron un operativo para sacar a los hombres inconscientes.

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró en la colonia Doctores, luego de que cuatro trabajadores resultaran intoxicados mientras pintaban el interior de una cisterna en un inmueble ubicado en la calle Doctor Erazo número 21, esquina con Doctor Arce.

#TarjetaInformativa | En una acción coordinada entre efectivos policiales y paramédicos del #ERUM, de la #SSC, y en una labor conjunta con personal de @Bomberos_CDMX, rescataron a cuatro personas que resultaron intoxicadas mientras limpiaban una cisterna en una unidad… pic.twitter.com/vK4kpRBwG3 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 31, 2026

De acuerdo con los reportes oficiales, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron sobre la presencia de cuatro personas inconscientes en el interior del predio.

Al llegar al sitio, policías se entrevistaron con un hombre de 35 años, quien explicó que los trabajadores se encontraban pintando una cisterna con capacidad de 17 mil litros y dejaron de responder a los llamados, por lo que se solicitó apoyo inmediato.

Trabajador del ERUM resulta intoxicado durante el rescate

Elementos de rescate realizaron maniobras especializadas de rescate en espacios confinados. Para poder extraerlos, utilizaron técnicas con cuerdas y retiraron parte de la loza que cubría la cisterna, ya que el acceso era reducido y representaba riesgos adicionales.

Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron sacar a cuatro hombres, dos de 55 años, uno de 64 y uno de 30, quienes fueron diagnosticados con intoxicación. Los afectados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica oportuna.

Durante el operativo, un elemento del ERUM también presentó síntomas de intoxicación debido a las condiciones del lugar, por lo que fue llevado a un nosocomio para su valoración y atención definitiva.

Hasta el momento, las autoridades informaron que todos los involucrados quedaron bajo supervisión médica para su recuperación.