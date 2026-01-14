Rescatan a pareja y sus perritos tras fuerte fuga de gas en departamento de la Cuauhtémoc

¡Susto en la CDMX! En las primeras horas de este 14 de enero 2025, una pareja, junto con sus dos perritos, resultaron intoxicados debido a una fuga de gas dentro de su departamento, ubicado en la Cuauhtémoc.

Los afectados, al igual que las mascotas, fueron atendidas rápidamente por los servicios de emergencia.

así fue la movilización tras la fuga de gas en departamento de la Cuauhtémoc

Los hechos ocurrieron en el quinto piso de un departamento , localizado en la esquina de las calles Mapimi y Platino, en la colonia Valle Gómez, alcaldía Cuauhtémoc.

Tras la llegada de los servicios de emergencia, la pareja y las mascotas fueron atendida por el equipo medico, que descartaron la posibilidad de llevarlos a un hospital.

Actualmente, los cuatro habitantes del departamento ya se encuentran dentro del domicilio tras revisar que todo se encontrara en orden y evitar un accidente mayor.

A pesar de que en el lugar se encuentran patrullas, ambulancias y elementos de bombero, la circulación en calles de la colonia Valle Gómez, no se encuentra afectada, por lo que el tráfico avanza de manera normal.

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en CDMX?

¡Atención, capitalinos! En caso de percibir una fuga de gas dentro de una casa, departamento o establecimiento en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.



Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia

De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 911, o a la estación central de bomberos 57 68 37 00, ellos acudirán al lugar en el que se presente está situación.

La fugas de gas suelen provocarse por el desgaste, deterioro o corrosión de tuberías y aparatos, instalaciones defectuosas o la mala instalación, lo que provoca escapes riesgosos que pueden terminar en graves explosiones o intoxicaciones, por ello es muy importante revisar o estar atento a cualquier señal que indique que pueda existir una fuga.