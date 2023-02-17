Residentes exigen respuestas tras nube tóxica en Ohio, Estados Unidos

Los residentes de East Palestine, en el estado de Ohio, han exigido respuestas referentes a los riesgos en su salud y seguridad, a dos semanas del descarrilamiento de un tren cargado de productos químicos que ha generado la nube tóxica más grande del Mundo.

Miembros de la comunidad de East Palestine en Ohio, se reunieron en el auditorio de una de sus escuelas secundarias, para exigir respuestas del gobierno de la ciudad y de Norfolk Southern Corporation, el operador del tren descarrilado. Sin embargo, la empresa ferroviaria con sede en Atlanta, se retiró de la reunión debido a preocupaciones sobre la seguridad de sus empleados, situación que causó el enojó de muchos de los residentes. Las familias sobre todo con niños pequeños, se encuentran especialmente preocupadas por la seguridad del agua y el aire en East Palestine.

Chris, un residente señala que: "De hecho, conducimos hasta la casa de mi suegra, a 30 millas al norte, porque tengo miedo de que mis niños se bañen y de llenar su botella con agua del grifo, así que usamos agua embotellada. Conducimos hasta Butler, Pensilvania, para poder ducharnos, y solo tratar de arreglarnos hasta que saber... pensábamos que esta noche responderían muchas preguntas. Pero quiero decir: -esto es asqueroso-".

El molesto residente de Ohio, quien acudió a la reunieron para exigir respuestas de parte de las autoridades y de la empresa ferroviaria, agregó que: "Obviamente, lo más importante son los niños, respirando eso, sin saber si los químicos tóxicos están en el aire, en el agua, o qué va a ocurrir dentro de cinco años. Y si sucede que, dentro de cinco años, uno de ellos, Dios no lo quiera, la peor pesadilla de los padres, se le detecta un cáncer".

Acusa a las autoridades de desviar la atención y minimizar el pánico, además de que cuestiona que el "Gobierno federal ni siquiera ha dicho una palabra al respecto".

Foto de un pasajero mientras el avión volaba cerca de East Palestine, Ohio... después del descarrilamiento del tren. pic.twitter.com/lZNbNOPAJi — Cerebro Digital (@digitalcerebro) February 15, 2023

¿Podemos lavar la ropa y colgarla afuera?, ¡No lo sé!": Residente de Ohio

Durante la noche del tres de febrero (2023), un tren de carga de Norfolk Southern que transportaba materiales peligrosos descarriló en East Palestine (Ohio), en su frontera con Pensilvania.

Los vagones con materiales peligrosos descarrilados llevaban cloruro de vinilo, un gas incoloro que se quema fácilmente y se produce industrialmente para uso comercial. Este siniestro ha generado la nube tóxica más grande del Mundo.

La exposición al cloruro de vinilo se ha asociado con un mayor riesgo de una forma rara de cáncer de hígado, así como cáncer de hígado primario, cáncer de cerebro, cáncer de pulmón, linfoma y leucemia.

Christina, otra residente que participó en la reunión señala que: "Norfolk Southern casi nunca ha estado aquí para responder preguntas. Estuve aquí durante 15 minutos ayer y tuve migraña. Eso no es normal... Todo el pueblo tiene miedo de no estar a salvo. Todo el pueblo tiene miedo por su vida y la de sus hijos".