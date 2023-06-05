¿Quién va ganando las elecciones en Coahuila 2023? Así van los resultados del PREP hoy domingo 4 de junio

Los institutos electorales en Coahuila y el Estado de México (Edomex) ya publicaron el avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de las elecciones 2023 que se realizaron hoy domingo 4 de junio.

Al corte de las 23:00 horas, Manolo Jiménez, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, se proyecta en la cima con el 56.86% de los votos, al tener el 77.53% de las actas capturadas.

Armando Guadiana, de Morena, lleva el 21.27% y Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo (PT), el 13.57%. Lenin Pérez, del Partido Verde Ecologista de México, se encuentra en última posición con 5.88%

Resultados del PREP del gobierno de Coahuila al corte de las 23:00 horas|Captura de pantalla

En los resultados de las votaciones para las diputaciones para el Congreso estatal, la alianza PAN-PRI-PRD también encabeza las preferencias con el 52.80% del total de los votos.

Morena tiene el 26.35%, seguido del Partido del Trabajo con 8.55%. En cuarto lugar se ubica el PVEM con 7.63% y en último puesto queda 2.06%.

Resultados del PREP para el Congreso de Coahuila|Captura de pantalla

Resultados del PREP de las elecciones 2023 en Coahuila hasta las 22:10 horas

Con el 58.8% de las actas computadas en el PREP a las 22:10 horas, Manolo Jiménez, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, acumula el 57.05% de los votos, lo que lo lleva a la cabeza de las preferencias.

En segundo sitio en los resultados preliminares se posiciona Armando Guadiana, de Morena, con 21.27%; en tercero Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo (PT), con 13.58%; y Lenin Pérez, abanderado del Partido Verde con 5.75%.

Resultados del PREP hasta las 22:00 horas|Captura de pantalla

Con el 41.30% de las actas computadas hasta las 21:10 horas, el abanderado de PAN-PRI-PRD acumula el 56.7% de los votos y se mantiene con ventaja sobre Armando Guadiana, de Morena, que acumula con 21.11%.

En tercer lugar se ubica Ricardo Mejía con 13.45%; y Lenin Pérez en cuarto con 6.14% de las preferencias en las elecciones Coahuila 2023.

Resultados del PREP al corte de las 21:10 horas.|Captura de pantalla

¿Cómo quedaron los resultados del Conteo Rápido en Coahuila de las elecciones 2023?

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio a conocer los resultados del Conteo Rápido, con una estimación estadística, donde Manolo Jiménez se proyecta en la cima de la contienda en las elecciones por la gubernatura.

Así quedaron los candidatos en el Conteo Rápido:

- Manolo Jiménez (PAN-PRI-PRD): entre 55.7 y 58.1% de los votos.

- Armando Guadiana (Morena): entre 19.9 y 21.9% de los sufragios.

- Ricardo Mejía (PT): entre 13.0 y 14.4% de los votos.

- Lenin Pérez (PVEM): entre 5.7 y 6.4% de los sufragios.

Así van los resultados del PREP en Coahuila

Al corte de las 20:30 horas, con el 22.86% de las actas capturadas, el abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD tiene el 56.36% de los votos, por lo que se mantiene en primera posición.

El morenista Guadiana se perfila en segundo con 20.82%; Mejía en tercero con 13.84%; y Pérez en último puesto con 6.48%.

Resultados del PREP en Coahuila al corte de las 20:30 horas|Captura de pantalla

Hasta las 20:00 horas, con el 9.60% de las actas capturadas, el aspirante de la alianza PAN-PRI-PRD acumula el 56.20% de los votos, lo que lo mantiene en primer sitio.

En segundo puesto se ubica Armando Guadiana con 20.50%, seguido de Ricardo Mejía con 13.73%; y Lenin Pérez con 7.17%.

Resultados del PREP en Coahuila con corte a las 20:00 horas|Captura de pantalla

PREP en Coahuila arranca con ventaja para Manolo Jiménez

Al publicarse el primer avance del PREP, con el 0.074% de las actas capturadas, seroyecta una ventaja para el abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD, seguido de Guadiana.

Resultados del PREP con el 0.074% de las actas.|Captura de pantalla

Los resultados del PREP son preliminares y se requiere que los cómputos distritales definan al ganador de la contienda por la gubernatura de Coahuila.

¿Qué es el PREP?

El PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas para dar a conocer, en tiempo real a través de internet, los resultados preliminares de las elecciones la esta misma noche.

El PREP y el conteo rápido no cuentan los votos, únicamente son preliminares y tienen un carácter informativo, por lo que no son definitivos ni tienen efectos jurídicos.

Si se desea consultar dichos resultados del PREP, podrás hacerlo a través de la página oficial del INE. Para el caso de los resultados preliminares del conteo rápido podrán consultarles también en la página oficial del instituto.

¿A qué hora darán a conocer los resultados del PREP de las elecciones 2023 en Coahuila

Desde las 8:00 horas de este domingo 4 de junio la ciudadanía salió a las calles para elegir uno de los cuatro candidatos a asumir el cargo de nuevo gobernador.

Ante esto, el INE informó que una vez terminado el horario para ir a votar a las casillas electorales, iba a dar inicio al proceso del PREP, así como del conteo rápido, mecanismos que son utilizados para estimar el número de que reflejan los resultados preliminares de los ganadores de las elecciones 2023 en Coahuila.

Aproximadamente a las 22:00 horas de este 4 de junio es cuando comenzarán a circular los resultados preliminares de las elecciones 2023, así como del conteo rápido.

Es preciso recordar que una vez terminada la jornada electoral el Tribunal Electoral será el órgano oficial encargado de dar a conocer el ganador oficial de la jornada electoral o en su caso, de cancelar algunas casillas y, en casos más extremos, de anular la votación.