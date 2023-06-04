Elecciones Coahuila 2023: Sigue en vivo las últimas noticias sobre los comicios de este domingo 4 de junio

Sigue a través de Fuerza Informativa Azteca (FIA) en vivo y minuto a minuto la jornada de las elecciones Coahuila 2023, en donde los candidatos Manolo Jiménez, Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Lenin Pérez buscarán ganar la gubernatura.

En Coahuila y el Estado de México (Edomex) fueron convocados a votar aproximadamente 14.5 millones de ciudadanos con credencial de elector para elegir a su próximo gobernador.



PREP llega al 100% en elecciones por la gubernatura de Coahuila

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en Coahuila llegó al 100% y las cifras mantienen al abanderado de Va por México, Manolo Jiménez, como el virtual ganador de las elecciones por la gubernatura, por encima del aspirante de Morena, Armando Guadiana.

Según los datos del PREP, el priista se alzó con la victoria con 741 mil 731 votos, frente a los 279 mil 894 sufragios del morenista.

Con la captura del 100 por ciento de las actas, finaliza la operación del PREP en el Proceso Electoral Local 2023, y con lo cual finaliza la Sesión Permanente de la Jornada Electoral. pic.twitter.com/470TSyCpRh — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) June 5, 2023

AMLO reconoce a ganadores en elecciones en Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los virtuales ganadores en las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Además, adelantó que trabajará con Delfina Gómez y Manolo Jiménez sin distingo partidista.

“Felicitar a la gente que participó ayer en Coahuila y Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente, dos gubernaturas, no hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas postelectorales, aunque todavía pueden presentarse", expresó.

Manolo Jiménez festeja su triunfo desde Saltillo

22:55 HRS

Desde su festejo en Saltillo, Manolo Jiménez, candidato de la alianza PAN, PRI y PRD, y quien ha ganado la gubernatura de Coahuila: "Hay que irle dando vuelta a la página. Que vamos a hacer en equipo, asi como lo hicimos en campaña entre los ciudadanos, la iniciativa privada los organismos de la sociedad civil, todas y todos unidos para llevar a Coahuila al siguiente nivel. Incluso vamos a buscar un punto de encuentro con nuestros contrincantes".

EN COAHUILA SÍ FESTEJARON 😶



Líderes del @PRI_Nacional celebran el triunfo de @manolojim en #Coahuila. pic.twitter.com/VHAw0BWerw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

Conteo Rápido Elecciones Coahuila 2023

21:45 HRS



Manolo Jiménez: 55.7-58.1%

Armando Guadiana: 19.9-21.9%

Lenin Pérez: 5.7-6.4%

Ricardo Mejía: 13-14.4%



Estimación de los resultados de la votación para la elección de la Gubernatura de Coahuila, según el Instituto Nacional Electoral.

📊 Estimación de los resultados de la votación para la elección de la Gubernatura de Coahuila. #Elecciones2023x #ConteoRápido pic.twitter.com/eab9wu4x4e — @INEMexico (@INEMexico) June 5, 2023

Ricardo Mejía Berdeja, reconoce derrota en la Elecciones Coahuila 2023

21:15 HRS

Ricardo Mejía, quien era candidato del Partido del Trabajo, reconoció su derrota en la comntienda electoral a la gubernatura del estado de Coahuila.

¡RECONOCE SU #DERROTA!



"La tendencia no es favorable a nuestra candidatura", dice el candidato del @PTnacionalMX a la gubernatura de #Coahuila, @RicardoMeb. pic.twitter.com/9hOYgDU4wN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

Manolo Jiménez celebra su trinunfo en Elecciones Coahuila 2023

Manolo Jiménez, candidato de la Alianza PRI, PAN, PRD, ha salido a festejar con sus simpatizantes en la Plaza de las ciudades hermanas en Coahuila donde será el próximo gobernador.

Gracias #Coahuila, seré un gobernador que sume y trabaje por tod@s. ¡Aquí puro pa' delante, porque pa' trás ni pa' agarrar vuelo! 👍🏼🤠 #ManoloGobernador pic.twitter.com/qSXOTuurv3 — Manolo Jiménez Salinas (@manolojim) June 5, 2023

Armando Guadiana, de Morena, denuncia "elección de estado" y reconoce derrota en Coahuila

20:15 HRS

En conferencia de prensa, Armando Guadiana, candidato a la gubernatura de Coahuila abanderado por Morena, reconoce que la tendencia en la elección de Coahuila, no le favorece, además en su mensaje denunció una "elección de estado".

Ya va avanzado el #PREP en Coahuila y los principales contendientes emitieron una postura sobre los #ResultadosElectorales.



Por lo pronto queda claro que en #Coahuila se quedarán sin concierto gratuito de "Peso Pluma". pic.twitter.com/H3VR9V8MBI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

"Según el PREP, observamos una tendencia desfavorable a nosotros, en consecuencia de la injerencia descarada del gobernador del estado": Armando Guadiana, Morena.

Manolo Jiménez se declara ganador de la gubernatura en Coahuila

19:15 HRS

En conferencia de prensa Manolo Jiménez, candidato de la Alianza PRI, PAN, PRD, se proclamó ganador de la elección al gobierno de Coahuila. Señaló que conforme al Programa de Resultados Electorales Preliminares 2023, mantiene una ventaja de "doble dígito" y de manera reservada se declaró ganador en la Elección Coahuila 2023.

"Este triunfo es porque hay un buen gobierno, uno que está emanado del PRI y de una alianza de hace seis años": Manolo Jiménez.

En vivo https://t.co/AeZDrvcOZS — Manolo Jiménez Salinas (@manolojim) June 5, 2023

¿Quién es Manolo Jiménez y qué cargos ocupó en Coahuila?

Manolo Jiménez Salinas nació en Saltillo, Coahuila, el 12 de junio de 1984, ingeniero industrial y de sistemas de profesión.

Desde el 2011, Jiménez fue electo como diputado local por el PRI en la LIX Legislatura de Coahuila, 6 años más tarde fue electo como alcalde de Saltillo, y en 2019 se convirtió en el primer alcalde reelecto hasta 2021.

Manolo Jiménez gana en Coahuila: Alejandro Moreno

19:00 HRS

Presidente del PRI, Alejandro Moreno, ha declarado ganador a Manolo Jiménez, candidato de la Alianza PRI, PAN, PRD, para la gubernatura de Coahuila en jornada de Eleccciones 2023.

¡GANAMOS! Con la confianza de los coahuilenses, @manolojim será el próximo gobernador de Coahuila. ¡Así lo decidió la gente y así será por el bien de su tierra, vamos a defender cada uno de los votos! pic.twitter.com/okIAZw47mB — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 5, 2023

Fechas clave en las elecciones 2023 de Coahuila

4 de junio de 2023: jornada electoral



7 al 10 de junio de 2023: cómputos distritales y municipales



11 de junio: Cómputo estatal para la gubernatura y para la asignación de diputaciones de Representación Proporcional.

Mario Delgado aún no tiene información sobre Coahuila

18:15 HRS

Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguró que aún no tiene información acerca de Elecciones Coahuila 2023, que más adelante dara datos sobre los comicios. En Edomex declaró ganadora a su candidata Delfina Gómez.

Dirigente del partido: "Todavía no tenemos información sólida para hablar sobre las elecciones... Más tarde vamos a dar información".

Cierran casillas en elecciones de Coahuila 2023

18:00 HRS

En Coahuila comenzó el cierre de casillas para elegir a su nuevo gobernador, además de 25 diputados al Congreso local, 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Cabe señalar que en los 11 municipios fronterizos limítrofes con Estados Unidos, el cierre de urnas en las Elecciones Coahulia 2023, comenzó una hora debido a la diferencia de horario.

En punto de las 18 h (tiempo del Centro de México), cerró el Sistema de #VotoElectrónico por Internet (SIVEI).



¡Muchas gracias por tu participación desde el extranjero 🌎! #MiVotoEsMiVozEnMéxico #VotoExtranjero pic.twitter.com/YLHl39lxWl — @INEMexico (@INEMexico) June 5, 2023

Se reportan cuentas falsas del INE en Twitter

17:44 HRS

A través de su cuenta verificada en Twitter, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado a conocer sobre un perfíl falso en la red social y ha informado que su única cuenta oficial es la de @INEMexico.

Instituto Electoral de Coahuila reanuda Sesión Permanente

17:30 HRS

El Instituto Electoral de Coahuila informa que reanudó la Sesión Permanente para dar seguimiento a Elecciones 2023, además del inicio del Programa de Resultados Electorales Preliminares para esta Jornada de Elecciones 4 de Junio de 2023, en la que se renovará la Gubernatura y Diputaciones Locales del Estado de Coahuila.

Se reanuda Sesión Permanente en la cual se le dará seguimiento a la Jornada Electoral y el inicio del Programa de Resultados Electorales Preliminares para esta Jornada Electoral del 4 de Junio, en la que se renovará la Gubernatura y Diputaciones Locales del Estado de Coahuila pic.twitter.com/Sjw4Ei7CHN — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) June 4, 2023

¿Cuánto tiempo ha gobernado el PRI en Coahuila?

Cabe señalar que tanto en Edomex como en Coahuila, el PRI ha gobernado de manera ininterrumpida desde la década de 1940.

En el estado de Coahuila, Ricardo Ainslie Rivera, marcó la llegada del tricolor al mando de la entidad el 27 de julio de 1947, después de la muerte de Ignacio Cepeda Dávila, por lo que lleva más de 70 años en el gobierno.

Más de 20 denuncias por delitos electorales de índole federal cometidos en Coahuila y Edomex

17:05 HRS

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, Institución que procura justicia en materia penal-electoral, ha informado que hasta la tarde de este 4 de junio en jornada de Elecciones 2023, ha recolectado al menos 22 denuncias por delitos electorales de índole federal cometidos en Coahuila y en Edomex.

La @FiscaliaElecMx, de la #FGR, informa que hasta las 15:30 horas de la jornada electoral se han recibido dos denuncias de carácter federal, ambas en #Edomex, que se suman a las 20 previas entre dicha entidad y #Coahuila. Se ha ofrecido atención ciudadana a un total de 268… — FGR México (@FGRMexico) June 4, 2023

Elecciones 2023: ¿Cómo se integra la Legislatura de Coahuila?

La legislatura de Coahuila se integra por 25 diputados elegidos por sufragio directo, es decir, por todos los ciudadanos coahuilenses de ambos sexos mayores de 18 años de edad que tengan su INE.

Mario Delgado señala cerco informativo en Coahuila.

16:05 HRS

En conferencia de prensa desde Toluca en el estado de México, Mario Delgado, líder de Morena, aseguró que hay un cerco informativo en Coahuila.

En esta jornada de Elecciones Coahuila 2023, Delgado agregó que hay una operación de estado y se detiene de manera ilegal a sus compañeros de partido. Además, anunció la desaparición de Ruben Flores, presidente del Comité Ejecutivo de Zacatecas y mencionó que él y varios de sus compañeros fueron levantados por la policía Estatal en Saltillo, Coahuila y pidió el gobernador Miguel Riquelme saque las manos del proceso.

¿Cómo es el perfil de los votantes de Coahuila?

El 71.13% de la población del estado de Coahuila tiene la posibilidad de votar este 4 de junio, de acuerdo con datos del INEGI presentados hasta mayo de 2022. Los municipios de Monclova, Piedras Negras, Acuña, Matamoros, Ramos Arizpe, San Pedro y Frontera, acumulan el 81% de los votos.

¿A qué hora cierran las casillas en Coahuila y Edomex?

15:05 HORAS

El Instituto Nacional Electoral (INE) recuerda a los electores en los estados de Coahuila y el Estado de México (Edomex) que las casillas cierran a las 18:00 horas, tiempo local. Sin embargo, si aún hay electores formados a la hora del cierre, la casilla cerrará hasta que el último elector termine de ejercer su voto.

¿Cómo está conformado el Congreso de Coahuila?

Coahuila no sólo elegirá un nuevo gobernador, sino que también renovará su Congreso estatal, conformado por 16 diputados de Mayoría Relativa y nueve de Representación Proporcional.

Armando Guadiana acusa detención de 27 colaboradores de Morena

14:20 HORAS

Armando Guadiana, candidato a la gubernatura de Coahuila abanderado por Morena, acusa que al menos 27 personas de su partido han sido detenidas por la policía estatal en los últimos días sin orden de aprehensión. En conferencia de prensa, el abogado Héctor Mateos detalló que tan sólo 15 de ellas han sido detenidas al medio día de hoy en la comunidad de Piedras Negras.

Agregó que estas personas han sido víctimas de desapariciones forzadas, incomunicaciones y detenciones ilegales y que todas ellas son representantes de casilla de Morena o "colaboradores sociales" del partido. Al ser cuestionados sobre las personas detenidas por entregar despensas presuntamente a cambio del voto, el letrado dijo desconocer de quién se trata y Guadiana Tijerina señaló que las despensas las maneja "los ya saben quienes".

Presidente de Morena acusa que intervinieron su teléfono

14:24 HORAS

Mario Delgado, presidente de Morena, acusó que desde las 6:00 horas de hoy su teléfono fue intervenido para hacer llamadas falsas a su nombre. Afirma que eso es parte de una "guerra sucia" en contra del movimiento.

Hoy a las 6:00 am mi teléfono fue intervenido para realizar llamadas falsas en mi nombre y, además, permanentemente recibo llamadas de distintos call centers para impedir que pueda utilizarlo.



Esto forma parte de la guerra sucia que se ha venido instrumentando en los últimos… — Mario Delgado (@mario_delgado) June 4, 2023

Detienen a una mujer por presunta compre de votos en Coahuila

14:14 HORAS

Una mujer quedó detenida por presunta compra de votos en Saltillo. La Agencia de Investigación Criminal y el Instituto Electoral de Coahuila hicieron un operativo conjunto en el Lienzo Charro El Arroyo. Según las autoridades, 50 personas armaron despensas y brindaban dinero por la compra de votos.

¿Cómo va la elección 2023 en Coahuila?

14:05 HORAS

Jaime Guerrero, reportero de Fuerza Informativa Azteca, señaló que las autoridades electorales mencionan que la jornada electoral tanto en Coahuila como el Edomex se ha desarrollado en paz y sin incidencias mayores.

13:30 HORAS

El Instituto Electoral del Estado de Coahuila reanudó la sesión permanente para dar seguimiento a la jornada electoral de este 4 de junio de 2023.

Se reanuda Sesión Permanente en la cual se le dará seguimiento a la Jornada Electoral de este 4 de Junio, en la cual se renovará la Gubernatura y Diputaciones Locales del Estado de Coahuila pic.twitter.com/EuiIPzZFal — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) June 4, 2023

IMPORTANTE

No es recomendable compartir una fotografía del dedo entintado después de acudir a votar. Ello debido a que se trata de información personal y puede ser usada para obtener acceso a las cuentas personales.

12:45 HORAS

El Instituto Nacional Electoral (INE) informa la instalación del 99.9% de las casillas, tanto en el estado de Coahuila, como en el Estado de México (Edomex)

¿Qué pasó con las urnas electrónicas en Coahuila?

En el estado de Coahuila no hay votación con urnas electrónicas. El INE canceló el uso de ellas, ya que durante una verificación, 74 equipos debieron ser sustituidos con boletas impresas en papel, debido a una falla que permitía duplicar los votos en los dispositivos.

#Elecciones2023 | ¡Recuerda que en #Coahuila no hay voto electrónico!



El @INEMexico canceló las urnas que se utilizarían debido a un error en el sistema; los equipos tenían un error que duplicaba los votos.@jzarzap con la información.#LaFuerzaDeTuVoto. pic.twitter.com/W0bZrJJrpC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

12:14 HORAS

En redes sociales, aseguran que en la casilla especial instalada en Ramos Arizpe han hecho una hora y media de fila y aún les falta tiempo para poder llegar a efectuar su voto.

1 hora y media de fila y aun falta tiempo por llegar a la casilla.

Casilla Especial Ramos Arizpe.#Elecciones2023 #EleccionesCoahuila pic.twitter.com/ltlnGvrtZ8 — Diego Esquivel (@betthomx) June 4, 2023

12:04 HORAS

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca envió sus buenos deseos para que la jornada electoral en Coahuila se desarrolle "de manera exitosa, en calma y con una gran participación ciudadana", publicó en un comunicado en su cuenta de Twitter.

Hoy #Coahuila y #EdoMex tienen elecciones para renovar gubernatura y en el caso de la primera entidad, su Congreso Local. ¡Que gane la democracia! pic.twitter.com/RHEPPA7EaA — IEEPCO (@IEEPCO) June 4, 2023

12:00 HORAS

Nicole Morató, reportera de Fuerza Informativa Azteca (FIA), ha visitado la casilla especial 961 para ciudadanos en tránsito en una central camionera de Saltillo, así como en los distritos electorales 15 y 16. Hasta el momento la jornada electoral es pacífica y con una numerosa participación de los electores.

IMPORTANTE

Así es como puedes denunciar un delito electoral que ocurra durante las elecciones 2023 en el estado de Coahuila.

11:48 HORAS

Mario Delgado, líder nacional del Partido Morena, acusó intervención "abierta, descarada y hostil", por parte de Mario Riquelme, gobernador del estado de Coahuila. Señaló que el mandatario estatal ha intimidado, perseguido y levantado "incluso a liderazgos de Morena en varios lugares del estado".

Con voto libre en las urnas deben decidirse las elecciones, no con intimidaciones. #BoletínDePrensa🔴👇 https://t.co/rZr8smxCWj — Mario Delgado (@mario_delgado) June 4, 2023

11:01 HORAS

Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena en Coahuila, acusa al gobernador Miguel Riquelme de suspender su línea telefónica celular así como la de su asistente y varios compañeros. El líder de Morena denuncia que “no puede ser que todos los recursos del estado estén puestos para intentar atropellarnos”.

La línea telefónica de varios compañeros, de mi asistente y la mía están suspendidas. Ayer estuvimos recibiendo SMS indicando que estaban intentando iniciar sesión en Mi Telcel



Riquelme: No puede ser que todos los recursos del estado estén puestos para intentar atropellarnos. pic.twitter.com/KbT0ffax7K — Diego del Bosque (@DiegodelBosqueV) June 4, 2023

10:48 HORAS

Ricardo Mejía, candidato del Partido del Trabajo, aseguró en su cuenta de Twitter que la policía estatal detuvo a Rogelio Raygoza Rivera, representante del PT ante el comité municipal del Instituto Electoral de Coahuila en el municipio de Morelos, junto a su esposa. Pidió la liberación de ambas personas. También denunció la existencia de una página para coaccionar al voto.

Miguel Riquelme @mrikelme, el corrupto represor, detuvo a través de su policía estatal a Rogelio Raygoza Rivera,

Representante del PT ante el

Comité municipal del IEC de Morelos, Coahuila y a su esposa Teresita de Jesús Salas García, quienes fueron privados de su libertad de… — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) June 4, 2023

Página y mensaje del gobierno del Estado para coaccionar el voto y violar el secreto del mismo. Todos y todas a denunciarla y activistas ciudadanos digitales a denunciarla:



“Hola Buenas noches.

Le comparto la página donde el día de mañana se podrán subir las fotografías del… — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) June 4, 2023

10:39 HORAS

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, informó la instalación de un centro de monitoreo para las elecciones de este 4 de junio de 2023 en Coahuila y el Edomex. Agregó que está en coordinación con al Instituto Nacional Electoral. Señaló que espera una jornada "tranquila y en paz".

En la @SSPCMexico instalamos un centro de monitoreo de elecciones, para estar en coordinación con @INEMexico y Mesas de Paz de #Coahuila y #Edomex. Se espera una jornada tranquila y en paz. pic.twitter.com/WY5GJElDXm — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 4, 2023

10:32 HORAS

Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral (INE) reporta la instalación de 3 mil 918 casillas, es decir, el 96.81% del total de casillas aprobadas, que es de 4 mil 047.

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, acude a emitir su voto en Torreón

10:15 HORAS

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, acudió a emitir su voto en Torreón. Ante medios de comunicación, el mandatario estatal aseguró que la jornada electoral se desarrolla en "completa calma". Afirmó que espera que todas y todos los ciudadanos puedan y tengan la oportunidad de acudir a votar.

De Saltillo, llegué a #Torreón para votar junto a mis hijas y mi nieto, en lo que es una gran fiesta democrática. 🗳️ pic.twitter.com/6sXkQ31HmZ — Miguel Riquelme (@mrikelme) June 4, 2023

10:14 HORAS

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que desde las 8:00 horas de este 4 de junio instaló una mesa de seguimiento a las elecciones en los estados de Coahuila y el Edomex. Detalló que presentarán informes sobre la jornada electoral, casillas instaladas, incidentes reportados, así como su cierre y escrutinio de los votos, entre otros.

Manolo Jiménez, candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, acude a emitir su voto en Saltillo

10:04 HORAS

Manolo Jiménez, candidato de la Alianza PRI, PAN, PRD acudió a la casilla básica 731 en la colonia Brisas, de Saltillo, para emitir su voto. Está acompañado de su esposa y su hija pequeña. A la salida de la casilla tras emitir su voto, el candidato llamó a la ciudadanía a acudir a votar acompañados de su familia. “Es importante que vivamos esta fiesta democrática y que puedan salir a votar con su familia”, destacó Jiménez Salinas.

#Elecciones2023 | El candidato Manolo Jiménez acudió a emitir su #voto acompañado de su familia.



Llegó puntual, junto a amigos y vecinos,quienes se congregaron para mostrarle su apoyo, en #Coahuila.#LaFuerzaDeTuVoto https://t.co/iirYHSu5UN pic.twitter.com/6uXQCYClhq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, emite su voto

9:36 HORAS

Armando Guadiana, candidato del partido Morena a la gubernatura de Coahuila, acudió a la casilla ubicada en el Rancho de Peña, en Saltillo. Afirmó que este es un día muy importante. Junto con Mario Delgado, presidente de Morena, bromearon con la posibilidad de que el cantante Peso Pluma dé un concierto en caso de llevarse el triunfo este día, como lo mencionó Guadiana Tijerina en el Segundo Debate.

#Elecciones2023 | @aguadiana, candidato de Morena a la gubernatura de #Coahuila, emitió su voto en la escuela Ejército México.



Llegó acompañado de @mario_delgado.#LaFuerzaDeTuVoto pic.twitter.com/EnM9bYiuLd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

Lenin Pérez, candidato a la gubernatura de Coahuila por el PVEM y UDC, acudió a votar

9:24 HORAS

Lenin Pérez Rivera, candidato a la gubernatura de la coalición formada por el Partido Verde y Unidad Democrática de Coahuila, acudió a emitir su voto. Tras salir de la mampara, mostró sus boletas marcadas ante las cámaras de los reporteros y fotógrafos de la prensa.

9:17 HORAS

En Saltillo, Coahuila, las y los electores acuden a emitir su voto esta mañana. Sin embargo, ciertas personas han debido esperar más de una hora para marcar su boleta, debido a los retrasos en la apertura de algunas casillas, afirma el reportero Gerardo Segura de Fuerza Informativa Azteca.

|Gerardo Segura/FIA

#Elecciones2023 | Filas numerosas en la votación en Saltillo #Coahuila.



Los ciudadanos acuden a emitir su voto aunque algunos han tenido que esperar hasta una hora o más, debido al retraso en la apertura de las #casillas.



Información de @seguragmf. pic.twitter.com/zZh64kpZw9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

Ricardo Mejía, candidato del PT a la gubernatura, acude a votar

9:06 HORAS

Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo a gobernador de Coahuila, acudió a emitir su voto en el municipio de Torreón. Mencionó que espera que haya una gran participación ciudadana, "una participación histórica", declaró al salir de la casilla.

8:50 HORAS

En la casilla ubicada en la Escuela Primaria Federal Hermiro Jiménez Aguirre, en Saltillo, Coahuila, hay una gran participación ciudadana, con nutridas filas. La fiesta cívica se desarrolla con tranquilidad en estos momentos, de acuerdo con el reporte de Gerardo Segura, de Fuerza Informativa Azteca.

8:00 HORAS

Inicia la instalación de casillas en el estado de Coahuila. Este 4 de junio de 2023, la entidad renovará gobernador y Congreso local. 2.3 millones de electores podrán acudir a las 4 mil 047 casillas que se instalarán y 22 mil 828 coahuilenses podrán votar desde el extranjero.

Conferencia de Prensa por el Consejo General del IEC para la Jornada Electoral de este 4 de junio pic.twitter.com/tvv6wCNsfc — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) June 4, 2023

7:50 HORAS

El Instituto Electoral de Coahuila llama a los ciudadanos a consultar la casilla que les corresponde a través del portal del INE.

7:36 HORAS

El Instituto Electoral de Coahuila inició Sesión Permanente conforme al inicio de la Jornada Electoral de este 4 de junio de 2023.

https://twitter.com/IEC_Coahuila/status/1665351855528878082

¿A qué hora abren casillas para votar en las elecciones en Coahuila y a qué hora cierran?

De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), las casillas abrirán a las 8:00 horas del 4 de junio en Coahuila y a las 18:00 horas cerrarán. Aunque la autoridad electoral aclaró que si hay personas formadas esperando emitir su voto y llega el horario de cerrar las casillas, se les permitirá emitirlo.

¿Cómo ubicar mi casilla para votar hoy domingo 4 de junio en Coahuila?

A través de la página Ubica tu casilla los habitantes de Coahuila con credencial de elector vigente podrán votar este 4 de junio, lo único que necesitan es el número de sección que aparece en el anverso del plástico, el cual se podrá ingresar en la página y arrojara la dirección en donde se podrá emitir el sufragio.

Visita https://t.co/XgKmeNlHsl y conocer el lugar dónde podrás participar mañana con tu voto en las #Elecciones2023MX en #Coahuila o el #Edomex ⤵️. pic.twitter.com/4H9uxsF1RS — @INEMexico (@INEMexico) June 3, 2023

¿A qué hora salen los resultados de las elecciones en Coahuila 2023?

Autoridades electorales indicaron que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que da resultados preliminares de las elecciones Coahuila 2023, iniciará operación entre las 18:00 y 20:00 horas.

¿Qué está en juego en las elecciones 2023 en Coahuila?

En estas elecciones 2023, en Coahuila además de elegir a su próximo gobernador, también renovará sus diputaciones locales, es decir, su Congreso estatal, que se conforma de 25 legisladores: 16 por mayoría relativa y nueve por representación proporcional