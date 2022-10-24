¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 24 de octubre

Este 24 de octubre se abordaron diversos temas en la mañanera de AMLO como los precios de los combustibles, además del efecto del huracán en Jalisco y Nayarit, entre otros. Checa el resumen de la conferencia de López Obrador.

Tendencia a la baja de la inflación: Profeco

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, reportó en la mañanera de AMLO que el precio regular de los combustibles en la semana fue de 22 pesos con15 centavos.

Mientras que se reporta una tendencia estable y a la baja en la inflación, esto se refleja en algunos precios de productos internacionales como trigo y maíz.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ celebró que la inflación general se desacelere más de lo esperado en la primera quincena de octubre y se ubique en un 8.53% a tasa interanual y confió en que se reduzcan precios de alimentos. pic.twitter.com/Kpr71jtDOM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 24, 2022

AMLO confía en reducción de inflación

El Presidente aseguró que se está logrando controlar la inflación, de acuerdo con el dato de inflación de la primera quincena de octubre del INEGI.

"Estoy seguro de que en el caso de alimentos va a bajar con el acuerdo que tenemos, se firmó un acuerdo para que la canasta básica de 24 productos se venda en mil 39 pesos y si vemos los precios en la mayoría de los casos está abajo o no supera los mil 39", indicó.

Protección Civil implementa tareas por huracán "Roslyn"

Laura Velázquez , titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), indicó que el huracán Roslyn, de categoría 3, tocó tierra en Nayarit, informó que se activó el plan DN-III, plan Marina y el plan Guardia Nacional.

Los municipios más afectados el huracán Roslyn son Tecoala, Acaponeta, Rosamorada, Huajicori, Santiago Ixcuintla.

Sin embargo, la titular de Protecció Civil informó que ya se iniciaron labores para limpieza de las zonas afectadas, instalaciones de cocinas para damnificados, el restablecimiento de la luz eléctrica y la potabilización de agua.

#EnLaMañanera | Tras el paso del huracán #Roslyn Nayarit es el estado con más afectaciones, según el reporte del Gobierno Federal y la mira se pone en los municipios: Tecuala, Acapotena, Huajicori, Rosamorada y Santiago Ixcuintla. pic.twitter.com/NcfO4YY6eg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 24, 2022

AMLO anuncia gira el fin de semana en BCS y Sonora



El presidente López Obrador anunció que el fin de semana realizará una gira en Sonora y Baja Califonia Sur. En Hermosillo, estará con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y John Kerry, enviado para el cambio climático de ese país, para el lanzamiento del Plan Sonora.

Además indicó que también i rá a Loreto, además mantendrá una reunión con los yaquis en Navojoa. "El sábado vamos a estar con los Yaquis y en Navojoa, vamos a iniciar todo el plan de salud para Sonora. Vamos a estar también en Sinaloa, Guamuchil, esto es el domingo", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirmó que se reunirá en #Sonora con John Kerry, enviado de Estados Unidos para el cambio climático pic.twitter.com/Kl17NrQMQY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 24, 2022

AMLO rechaza que conflicto entre Sansores y Monreal afecte a Morena

López Obrador aseguró que el anuncio de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre publicaciones que presuntamente involucran al senador Ricardo Monreal dijo que no afectan políticamente a Morena, aunque sí consideró que es de mal gusto.

"A veces eso tiene efecto de bumeran, perjudica a quien suelta ese tipo de cosas, no afecta políticamente, hasta puede beneficiar sin duda es de mal gusto. No debe de prevalecer eso, ese es mi punto de vista", indicó.

#EnLaMañanera | “No hay que pelearnos”, el llamado del presidente @lopezobrador_ a Layda Sansores y Ricardo Monreal pic.twitter.com/zl3oJfKBMa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 24, 2022

AMLO reta a opositores a demostrar testamento político



López Obrador retó a sus opositores a demostrar que en su testamento político viene uno de sus hijos para ocupar la presidencia en 2030. Aseguró que en caso de ser ciertas sus afirmaciones, renunciaría a la Presidencia; en caso contrario, les pidió retirarse del periodismo.

Fue ataque directo contra asesor de Puerto Vallarta

AMLO aseguró que en el caso del asesor del municipio de Puerto Vallarta, Salvador Llamas Urbina, se trató de un ataque directo, un "ajustamiento" y será el jueves en informe de Cero Impunidad cuando dé a conocer el avance de la investigación.

Frases de AMLO en la mañanera de hoy 24 de octubre

Estas fueron las frases más destacables de la mañanera de AMLO de este lunes 24 de octubre.

