“Fueron por él”: AMLO sobre asesinato de asesor en Puerto Vallarta

A unas horas del asesinato de Salvador Llamas Urbina, asesor y jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y Fernando Muñoz Ortega, ex comisario de seguridad pública del mismo municipio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que el crimen “al parecer fue un ajusticiamiento”.

El Fiscal del Estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmó que dos de las tres personas fallecidas en la balacera que se registró la tarde del viernes eran Salvador Llamas, quien estaba reunido con dos hombres, uno de ellos fue quien le disparó.

Sobre el asesinato de este funcionario en Jalisco, el Presidente dijo que se están llevando a cabo las investigaciones y que hoy fue un tema que se trató en el gabinete de seguridad.

“Ya creo que pronto vamos a dar un informe sobre lo sucedido. Lo que ya se dio a conocer es que él estaba en un restaurante y entraron y lo asesinaron, hubo el asesinato de uno de sus escoltas y perdió la vida uno de los presuntos agresores en esta confrontación. Están analizando las causas y se está haciendo toda la investigación completa sobre este asunto, pronto vamos a informar hasta donde están las investigaciones”, dijo.

AMLO señaló que ya cuenta con información: “Al parecer fue un ajusticiamiento, un asesinato, fueron sobre él”.

A pregunta expresa sobre si la víctima era parte de un grupo criminal dijo que no le consta y no hay pruebas por lo que pidió esperar a que la autoridad investigue el asunto y no hacer juicios a priori.

“Para eso se hace la investigación, lo que sí deben tomar en cuenta la gente, lo sabe es de que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie y es cero corrupción y cero impunidad”, reiteró el mandatario.

Testigos relatan lo que vieron

Tras el enfrentamiento a balazos registrado al interior de un restaurante de cortes finos ubicado en la confluencia de avenida Terranova y calle Turín, con saldo de 3 personas sin vida y 4 lesionadas, vecinos de este punto siguen sin creer lo que vivieron.

“Se siente raro porque yo estaba aquí cuando sucedió y si fue demasiado el ruido que se generó de seguro fueron metralletas por la cantidad de disparos que se escucharon y se siente… o sea , hoy en la mañana que salí al ejercicio temprano como que con un poco de miedo y con cautela porque no sabía que iba a encontrar afuera, no sé secuelas de lo que había habido ayer”, relató un testigo.





“Todo mundo nada más asustados y consternados, tristes por la situación porque como puede pasar esto en una zona residencial, un poco incómodos y muy incómodos y pues ahorita salí y no, se siente diferente el ambiente no es lo mismo”, dijo otro.

En la mesa donde se encontraba Salvador Llamas con sus acompañantes, uno de ellos se levantó y realizó las detonaciones de arma de fuego

Vecinos mencionan que atestiguaron el momento cuando el hijo del funcionario acudió hasta este lugar.

“Preguntó el muchacho como lo vieron como venía vestido y luego ya dice traía camiseta negra y el muchacho también venía con otro al parecer guarura y dice si la camiseta era negra y empezó a llorar: mi papá, mi papá, decía y decía y pues sí al parecer sí fue su papá… pues llorando y gritando y la policía no lo dejó", relató un vecino.

El restaurante de cortes finos quedó clausurado tanto por el ayuntamiento de Guadalajara y la Fiscalía del estado de Jalisco quienes continúan con las investigaciones sobre este hecho violento y por el que, hasta el momento, no hay personas detenidas

Continúan las investigaciones

Continúan las investigaciones tras el asesinato de Salvador Llamas funcionario de Puerto Vallarta ; el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz confirmó que el hecho fue planeado por al menos siete personas que se encontraban al interior del restaurante y que pertenecen al crimen organizado.

“En contra del compañero Salvador es una agresión totalmente diseñada, orquestada, es el crimen organizado el que está detrás de la ejecución de Salvador la manera en cómo se lleva acabo el evento, la dinámica los hechos”, dijo el fiscal.

Tres de los lesionados fueron identificados como escoltas, uno de ellos continúa hospitalizado en estado grave, a su vez se identificó al otro sujeto que perdió la vida al interior del restaurante, Luis Fernando Muñoz ex comisario de Puerto Vallarta y que era encargado de la seguridad de Salvador.

“La agresión en contra Salvador el ex comisario que refieres ingresa al lugar y es agredido por los sujetos que observamos en la última imagen que salen el de la camisa ya en color rojo y el sujeto que llevaba el arma larga de hecho el arma estamos nada más en espera de que nos confirme el instituto jalisciense de ciencias forenses el arma larga que lleva el sujeto de camisa blanca que sale corresponde todo indica a el arma con la que entra el ex comisario y después de la agresión y de que en este caso lo privan de la vida es el arma que toman y con la que pretenden salir”, señaló.

Los trabajos periciales continúan tras este hecho violento, para esclarecer qué pasó con la mochila que llevaba el funcionario, misma que desapareció. Además se solicitó información al ayuntamiento de Puerto Vallarta para determinar porque el funcionario contaba con un gran número de escoltas y vehículos blindados.