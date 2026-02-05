Niño de 9 años enfrenta quemaduras graves en EU; siguió peligroso reto de TikTok

Un niño de 9 años en Illinois, Estados Unidos, sufrió quemaduras graves luego de que metió uno de sus juguetes en el microondas por un supuesto reto de videos en TikTok .

Caleb, nombre del pequeño, metió al horno un cubo llamado NeeDoh, el cual tiene un relleno parecido a un gel, con el fin de calentarlo. No obstante, el líquido llegó a tal punto que explotó y se pegó a la cara del menor.

“Su cara se derretía”: El desgarrador testimonio de la madre de Caleb

“Estaba llorando y gritaba ‘¡Quema, quema!’ El lado derecho de su cara básicamente se estaba derritiendo”, recuerda Whitney Grubb, madre del niño.

Caleb no recuerda mucho después de la explosión, pero sí el origen de la idea: una amiga lo intentó antes sin sufrir lesiones. “Es como un juguete antiestrés, y no sabía que era una tendencia en TikTok porque mi amiga lo hizo primero, pero ella no se lastimó”, explica el niño.

El reto trata sobre calentar el juguete para hacerlo más maleable, pero genera riesgos extremos. Whitney aclara que su hijo no vio el video directamente en redes sociales , aunque aun así cayó en la trampa. “Estas personas no conocen las repercusiones de lo que estos retos y tendencias tontas pueden hacerle a los niños, especialmente a los más pequeños”, mencionó.

Alerta médica: El cuarto caso de quemaduras por juguetes antiestrés en 2026

El Centro Médico de la Universidad Loyola confirma que Caleb representa el cuarto caso este año con juguetes de este tipo. Kelly McElligott, coordinadora de divulgación de quemaduras, destaca el patrón: “Vemos los resultados negativos de los retos de TikTok todo el tiempo. Las personas que se lastiman no publican los TikToks. Solo ves los (videos) divertidos donde se ve genial”.

“Piensa antes de actuar”: la lección de Caleb para padres e hijos tras quemaduras

Whitney y Caleb lanzan un mensaje claro a padres y niños. “A veces das por sentado el conocimiento que tienes. Es sentido común para nosotros, pero no para ellos”, dice la madre.

El niño resume lo que le pasó: “Sólo piensa antes de actuar”. Caleb espera con ansias regresar a la escuela para contar su experiencia a sus amigos y prevenir más incidentes.