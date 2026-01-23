TikTok llega a acuerdo en Estados Unidos tras presión política, ¿en qué consiste?

TikTok anunció un acuerdo para crear una nueva entidad en Estados Unidos , luego de que su empresa matriz china, ByteDance, vendiera una participación mayoritaria de las operaciones estadounidenses de la aplicación a un grupo de inversionistas no chinos.

Según Reuters, la venta de una participación mayoritaria en TikTok Estados Unidos despeja el riesgo inmediato de una prohibición y cierra una disputa legal marcada por presiones del Congreso y preocupaciones de seguridad nacional.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, el acuerdo marca un punto de inflexión para la aplicación, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos y que llegó a enfrentar incluso un apagón temporal mientras se definía su futuro.

¿En qué consiste el acuerdo de TikTok en Estados Unidos?

Según TikTok , la nueva entidad quedará bajo control mayoritario de inversionistas no chinos, quienes poseerán más del 80 % de la empresa que operará la aplicación en Estados Unidos .

Entre los nuevos socios se encuentran Oracle, la firma de inversión emiratí MGX y el fondo Silver Lake, además de la entidad de inversión personal de Michael Dell y otras compañías.

El objetivo central del acuerdo es reducir los vínculos de TikTok con China y responder a las preocupaciones de autoridades estadounidenses sobre el posible uso de la plataforma por parte de Pekín para vigilancia, recopilación de datos o manipulación de contenidos.

#TikTok #ByteDance #Noticias #AztecaNoticias #FIA ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 📱 La venta de TikTok en EU está a punto de concretarse Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permitiría a empresas estadounidenses adquirir el 80% de los activos de TikTok en el país. La matriz china, ByteDance, cederá seis de sus siete puestos en la junta directiva, y se creará una nueva compañía conjunta valuada en más de 14 mil millones de dólares. 🇨🇳 El acuerdo aún espera el visto bueno del gobierno chino, pero Trump asegura que ya recibió señales positivas tras hablar con el presidente Xi. Yamid Rojas (@elbarbao) con los detalles en #HechosDomingo #FIA

Una disputa legal y política que duró seis años

El acuerdo pone fin a una batalla que comenzó en 2019, cuando distintas agencias del gobierno estadounidense, universidades y ramas de las Fuerzas Armadas empezaron a restringir el uso de TikTok por considerarlo un riesgo de seguridad.

Desde entonces, tanto el presidente Donald Trump como Joe Biden, impulsaron iniciativas para prohibir o limitar la aplicación, con amplio respaldo en el Congreso de Estados Unidos y resoluciones que llegaron hasta la Corte Suprema.

La presión política llevó a que TikTok quedara atrapada en la disputa tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China, en medio de acusaciones cruzadas por la supremacía digital, industrial y de inteligencia artificial.

El "apagón" de TikTok en Estados Unidos

Durante el proceso legal, TikTok llegó a enfrentar una suspensión temporal de operaciones en Estados Unidos , que provocó un apagón de aproximadamente 14 horas, afectando a millones de usuarios y creadores de contenido.

Creadores de contenido y usuarios movilizados a través de la propia plataforma presionaron a legisladores, organizaron protestas y campañas digitales para impedir la desaparición de la aplicación, al advertir que su cierre tendría impacto económico y social.

¿TikTok queda a salvo de una prohibición?

El acuerdo resuelve los principales obstáculos legales que amenazaban la permanencia de TikTok en Estados Unidos , al separar formalmente sus operaciones de ByteDance y colocar el control mayoritario en manos de inversionistas no chinos.

No obstante, el debate sobre la regulación de plataformas tecnológicas, la seguridad de los datos y la influencia extranjera en redes sociales no ha terminado y podría reactivarse ante futuros cambios políticos o regulatorios en Washington.

Por ahora, el pacto permite a TikTok continuar operando en el mercado estadounidense y despeja, al menos temporalmente, la amenaza de una prohibición total.