Revelan detalles de la histórica reunión de Donald Trump y Delcy Rodríguez

Donald Trump aprovechó el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reunirse con Delcy Rodríguez, marcando su primer encuentro tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

El presidente de Estados Unidos y la presidenta interina de Venezuela sostuvieron una conversación en el lujoso hotel Lotte New York Palace.

¿Cómo fue la reunión de Donald Trump y Delcy Rodríguez?

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunieron en hotel Lotte New York Palace, siendo la única conversación del presidente de Estados Unidos con mandatarios que asistieron a la Asamblea General de la ONU donde no se permitió el ingreso de los medios de comunicación.

Además de los mandatarios, en el encuentro también participaron el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wilesel; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

Esta es la primera vez que el presidente de Estados Unidos se reúne con el mandamás de Venezuela en más de 11 años, pues en 2015, Barack Obama y Nicolás Maduro sostuvieron un breve encuentro en el marco de la Cumbre de las Américas de Panamá.

¿De qué hablaron Donald Trump y Delcy Rodríguez?

Luego de la reunión con el presidente de Estados Unidos, Delcy Rodríguez utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a los venezolanos, donde les informó los temas que se trataron.

En su publicación, la presidenta interina de Venezuela calificó como “histórico” el encuentro con Donald Trump, anunciando que trataron temas estratégicos como su relación bilateral, además de sectores como la energía, la minería y la seguridad.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad”, escribió Delcy Rodríguez en su cuenta de X.