Usando su puesto dentro del gobierno, una funcionaria del Estado de México (Edomex) cometió abuso de autoridad y extorsión para cobrar 200 mil pesos en efectivo a cambio de devolver una propiedad, la cual intentaba adueñarse.

Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del estado llegaron hasta ella y otro servidor público que presuntamente no actuó como marca la ley en la suspensión de una obra.

¿Quiénes son los funcionarios del Edomex investigados por extorsión y abuso de autoridad?

Los probables implicados son Anayeli “N”, quien se desempeñaba como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (COPACI) del municipio de Chimalhuacán, y Sergio Iván “N”, quien era director de Desarrollo Urbano en el municipio de Coacalco.

Un juez, después de revisar los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, determinó iniciar proceso legal en contra de Anayeli “N” por el delito de extorsión, con medida cautelar de prisión preventiva y plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

Mientras que Sergio Iván “N”, es investigado por el delito de abuso de autoridad, en tanto, se le fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de presentación periódica al Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA).

El nuevo saqueo: Despojan casas y el gobierno archiva los casos

Anayeli “N” exigió 200 mil pesos a ciudadano para devolverle su casa; “ya sabes a qué me dedico”

La investigación reveló que el 5 de junio de 2025, una víctima llegó a su casa en la calle Pino Suárez, en el poblado Lomas de San Pablo, colonia Ejidos de Santa María Chimalhuacán, para corroborar si estaba asegurada por la Fiscalía del Estado de México.

Al exterior del inmueble se encontraba Anayeli “N”, quien le dijo: “esta es mi casa, qué no sabes toda la gente que tengo ca…, voy a tener junta vecinal y ahorita vas a ver cuántos somos”.

No solo eso, sino que la servidora pública le habría indicado “pues si quieres que te regrese tu casa me vas a tener que dar 200 mil pesos en efectivo, porque yo sé que esta casa, al menos vale 600 mil… Ya sabes a qué me dedico y sabes que hay gente que me apoya, y mejor vete juntando esa lana o si no, aparte de que vas a perder esta chi… te voy a meter en problemas o hasta en una de esas y ya no amanezcas”.

Tras las amenazas y luego de que al lugar se aproximaron diversas personas, la víctima decidió retirarse, pero los hechos fueron investigados y ahora se dio con su captura, aunque de los demás participantes, no se tiene registro que fueron detenidos.

La lucha de Doña Aurelia: “Los 300” invadieron su terreno y nunca le pagaron un peso en Edomex

Funcionario de Desarrollo Urbano no actuó de forma debida

El 22 de mayo de 2025 la Fiscalía inició una investigación por un procedimiento administrativo iniciado por la suspensión de una obra, relacionada con el sello de suspensión 927, relativo al expediente 1447/2024.

Tras ello se determinó que el 16 de julio del 2024, Sergio Iván “N”, en su calidad de director de Desarrollo Urbano del municipio de Coacalco, llevó a cabo una diligencia de garantía de audiencia con una persona quien señaló acreditar la posesión de un inmueble ubicado en la colonia Villa de Las Flores, para lo cual exhibió copia certificada de contrato de compra-venta de fecha 15 de marzo de 2015, celebrada entre un hombre y ella como compradora del domicilio.

Ese documento presentó como antecedente que, el 5 de abril de 2015, el hombre adquirió el inmueble de un tercero; lo que trajo como consecuencia el retiro del sello con número de folio 993 de suspensión de obra colocado.

La investigación reveló que Sergio Iván “N” omitió realizar una valoración prudente en términos de lo que dispone el numeral 102 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y emitió acuerdo en la misma data, carente de fundamentación y motivación, con lo que habría violentado lo que dispone el numeral 136 Fracción III de la misma ley.