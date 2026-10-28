“Siento que ya estoy en mis últimos días": Revelan VIDEO de “El Komanche” con peticiones especiales para su funeral

Carlos Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como "El Komanche", fue encontrado sin vida en la casa que rentaba en Monterrey, Nuevo León, la noche del pasado domingo 25 de octubre.

El hallazgo ocurrió después de que habitantes de la colonia Paseo Cumbres alertaran a las autoridades porque la puerta de la vivienda del influencer estaba abierta, por lo que policías municipales acudieron al domicilio y encontraron al streamer sin signos vitales.

"El Komanche" presentía su muerte

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, usuarios de redes sociales retomaron un clip de una transmisión en la que "El Komanche" habló sobre la posibilidad de fallecer y explicó lo que quería en su funeral.

“Siento que estoy en mis últimos días, de verdad. Si me llego a morir, que ni se les ocurra que en mi velorio sea un velorio católico. A mí me cag*n los velorios católicos donde la gente está rezando y llorando”.

Entre sus peticiones, mencionó que quería despedirse con música de Bad Bunny y pidió que no sirvieran los alimentos típicos de un funeral, sino pizza, uno de sus alimentos favoritos.

Este fue el último en vivo del streamer “El Komanche” hace aproximadamente 3 semanas.

Anoche fue localizado sin vida en el patio trasero del domicilio que rentaba en la Col. Paseo de Cumbres en #Monterrey…

El joven fue localizado suspendido, junto a una escalera, tras quitarse… pic.twitter.com/MYrmoObydQ — Yadith Valdez (@yadithvaldez) October 26, 2026

“Lo que tiene que haber en mi velorio es Bad Bunny. Que no vayan a dar tamales, que den mi comida favorita. ¿Qué es lo que me gustaba a mí? Pizza. Pongan una televisión enorme transmitiendo los mejores capítulos de Naruto, de Dragon Ball, las mejores películas de Harry Potter, todo lo que a mí me gustaba ver. Los mejores momentos de Messi”, dijo "El Komanche".

“Mientras suena Bad Bunny, en otra sala estén pasando Goku vs Freezer, Goku vs Majin Buu. Porque el que me conoce sabe que a mí me hace ilusión ver esas películas, ver esos capítulos del anime. El que me conoce se va a sentar a ver esa pantalla y va a sentir que está viendo una película conmigo”, finalizó.