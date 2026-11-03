Detienen a dos sujetos en Chiapas; los relacionan con el asesinato del activista Reynaldo Pérez

La Fiscalía General de Chiapas informó la detención de Manases y Alberto “N”, dos hombres, quienes presuntamente están involucrados en el homicidio de Reynaldo Pérez Pérez, activista de tzotziles desplazados.

¿Quiénes son los detenidos por el homicidio de Reynaldo Pérez?

El crimen ocurrió en el municipio de Chenalhó, en la comunidad de Yabteclum, el pasado 28 de octubre de 2026.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal de Chiapas, afirmó que ambos sujetos están detenidos por las autoridades, aunque no detalló el rol que ejecutaron en el homicidio del activista.

El activista fue asesinado por dos sujetos, quienes habrían llegado en una motocicleta y después dispararon contra Pérez Pérez. La fiscalía abundó que el asesinato fue planeado y habría más personas involucradas.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el activista Reynanldo Pérez en Chenalhó?

La carpeta de investigación señala que Reynaldo Pérez había sido perseguido hasta un taller mecánico en la comunidad de Yabteclum, en el municipio de Chenalhó. Los sujetos esperaron a que bajara de su automóvil y volvieron para atacarlo.

“Seguimos todavía con las investigaciones, recabando los datos de pruebas y demás diligencias de campo, para dar con los demás que hayan participado en este lamentable hecho”, afirmó Llaven Abarca.

¿Quién era Reynaldo Pérez y su labor con familias desplazadas?

Reynaldo Pérez, de 38 años, era un activista que acompañaba a habitantes víctimas de desplazamiento forzado por grupos criminales en Chenalhó, en Chiapas, a quienes también brindaba asesoría.

El activista estaba inscrito en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde 2023, por su labor al proteger a más de 60 familias desplazadas en la comunidad de Santa Martha.