Acribillan a balazos al activista Reynaldo Pérez en Chenalhó, Chiapas

El activista y defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, Chiapas ; las primeras indagatorias apuntan a la participación de dos hombres, mientras el fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, supervisa las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Los primeros reportes indican que el ataque fue directo y que los agresores dispararon al menos siete veces contra la víctima antes de escapar; hasta el momento, las autoridades no han establecido el motivo del crimen, por lo que las diligencias buscan reconstruir cómo ocurrió la agresión y determinar si existe alguna relación con la labor que Pérez realizaba en la región de Los Altos de Chiapas.

Fiscalía de Chiapas investiga el ataque contra Reynaldo Pérez

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que las primeras indagatorias señalan a dos hombres como posibles participantes en el asesinato; de acuerdo con los datos recabados por las autoridades, los sospechosos habrían llegado en una motocicleta y disparado contra el activista.

El funcionario se trasladó a San Cristóbal de Las Casas para dar seguimiento a las diligencias ministeriales y afirmó que se investigarán los hechos para evitar que el crimen quede impune.

Los trabajos iniciales incluyen la recopilación de indicios, el análisis de la escena y la reconstrucción de los momentos previos al homicidio; la Fiscalía también mantiene abiertas distintas líneas de investigación para determinar qué motivó la agresión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADRES BUSCADORAS FUERON DESALOJADAS TRAS PEDIR UNA AUDIENCIA EN CHIAPAS

Asesinan a balazos al activista y defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez en Chenalhó, Chiapas. Sujetos armados le habrían disparado al menos siete veces antes de huir. Pérez acompañaba casos de desplazamiento forzado y conflictos relacionados con la incursión de grupos criminales. El móvil aún se desconoce; autoridades confirman que fue un ataque directo. https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

¿Qué hacía el activista asesinado en Chenalhó?

Reynaldo Pérez había acompañado conflictos sociales y procesos relacionados con el desplazamiento forzado y la presencia de grupos criminales en esta zona de Chiapas; su trabajo también incluía el acompañamiento y la asesoría a personas en condiciones de vulnerabilidad.

En torno a su trayectoria han circulado señalamientos que lo vinculan con el grupo conocido como 'El Machete', relacionado con la región de Pantelhó; sin embargo, la información disponible no permite establecer que esa presunta relación tenga conexión con el homicidio.