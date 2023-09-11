VIDEO ¿Con un queso y un buen libro? Río de vino inunda pueblo en Portugal

Una falla en una destilería en una comunidad en Portugal causó una inundación en las calles, las cuales se tiñeron de rojo, debido a que por ahí corrieron millones de litros de vino tinto.

El peculiar suceso ocurrió este domingo 10 de septiembre de 2023 en la aldea de Sao Lourenco do Bairro, Anadia, donde viven cerca de 2 mil personas. Dos tanques de la Destiladora Levira tuvieron una falla, por la cual comenzaron a derramar 2.2 millones de litros de la bebida alcohólica.

De esta forma, las calles de dicha zona comenzaron a recibir el vino, el cual fluyó y bajó por las pendientes. En redes sociales, algunos videos grabados muestran el afluente del río color rojo que inunda las calles.

Sin embargo, aunque pareciera divertido, este incidente provocó que las autoridades locales emitieran una alerta ambiental, con el fin de evitar que la bebida espirituosa contaminara el río Certima.

Medios locales aseguran que integrantes del cuerpo de Bomberos de la comunidad de Anadia bloquearon el paso del afluente de vino y lo desviaron hacia un campo desocupado, para evitar que llegara al cuerpo de agua.

El sótano de una casa cerca de la destilería quedó inundada. Aunque las imágenes resulten impactantes, las autoridades reportaron saldo blanco después de este incidente y sólo quedó en daños materiales.

Destilería ofrece disculpas

La Destilería Levira ofreció disculpas por la falla que sucedió en dos de sus tanques ayer domingo. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, la compañía aseguró que se hará cargo de los costos de los daños materiales.

“Queremos expresar nuestra sincera preocupación por los daños causados en general en Levira y en particular a las viviendas. (...) Asumimos toda la responsabilidad por los costos asociados a la limpieza y reparación de daños, con equipos disponibles para hacerlo inmediatamente. Estamos comprometidos a resolver esta situación lo antes posible”, mencionó la empresa.

La compañía señaló que las causas del incidente serán investigadas por las autoridades correspondientes. Argumentó que las unidades de almacenamiento contaban con tanto líquido debido a un exceso de producción esta bebida en Portugal y a las medidas del gobierno para retirar los excedentes del mercado.