Robo de coladeras se castigaría con 10 años de cárcel en CDMX

Debido al aumento del robo de coladeras, en la Ciudad de México (CDMX) se prepara un paquete de iniciativas que castigue el hurto de mobiliario hasta con 10 años de cárcel, ya que representan un riesgo para los peatones, como el caso de las hermanas que murieron tras caer en unregistro de aguas negras en Iztacalco.

Legisladores de la CDMX consideraron urgente legislar sobre el robo de mobiliario como el de las coladeras, pues este delito aumentó durante este año.

A punto de otra tragedia por un registro sin tapa



Un menor de 12 años cayó a un registro sin tapa, pero alcanzó a sostenerse de la orilla por lo que resultó solo con lesiones en los brazos. @laucasillas con el reporte en @Hmeridiano. pic.twitter.com/0Bl5UcO6Or — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2022

"Tan solo en 2022, Sacmex, reportó el robo de 361 tapaderas de pozos de visita y 187 rejillas pluviales sumando un total de 548 piezas”, dijo Alberto Martínez Urincho, diputado local Morena.

Expertos indican que el aumento de robo de coladeras aumentó en un 400% durante el 2022, por lo que es necesario legislar al respecto, ya que causan desde lesiones hasta la misma muerte de peatones y daños a vehículos.

"Han causado lesiones, han causado hasta la muerte, han causado daño en la propiedad hasta en vehículos", dijo David Cadena, especialista en Derecho.

Proponen multas de 80 mil pesos por robo de coladeras en CDMX

Legisladores locales preparan un paquete de iniciativas para que el hurto de mobiliario urbano, como el robo de coladeras se sancione hasta con 10 años de cárcel y multas que superan los 80 mil pesos.

"Lo que se busca ahí es un incremento de penas, y un incremento de penas, al tratarse de robo de bien público”, declaró Fernando Mercado, legislador de Morena.

En CDMX van por castigar pesaderos que compran mobiliario urbano

También buscan que las coladeras se elaboren con materiales reciclados y libres de cobre, los cuales se venden en el mercado negro.

"El cambio en materiales plásticos no sólo inhibiría este tipo de problemas, sino que inhibiría el daño ecológico”, explicó el diputado Fernando Mercado.

Se prevé que la iniciativa que castigue el robo de coladeras se discuta en el Congreso de CDMX en las próximas semanas.