VIDEO: ¡A punta de cuchillo! Así fue la agonía de una familia tras la desaparición de su perro “Pato” luego de ser víctima de robo

Una pareja que caminaba con su perro de nombre "Pato" por Britalia Norte, en la localidad de Suba, Bogotá, fue víctima de un violento robo cometido por dos hombres; uno de los delincuentes amenazó con un cuchillo para quitarles el celular y terminó llevándose también al animal.

El asalto quedó registrado por cámaras de seguridad y ahora la familia busca desesperadamente a "Pato", pues el perro necesita un medicamento con urgencia; tras el robo, además, comenzaron a recibir llamadas en las que presuntamente les exigían dinero para devolver a la mascota.

"Pato" quedó en manos de los delincuentes

De acuerdo con el relato de la propietaria a medios locales, el asaltante se acercó mientras la pareja caminaba con "Pato" y comenzó un forcejeo con su novio. Ante la situación, ella decidió entregar el teléfono para evitar que el enfrentamiento escalara.

Sin embargo, el delincuente no se retiró, regresó hacia donde estaba la mujer, tomó con fuerza la correa del perrito y corrió hacia donde escapaban; en las imágenes se observa cómo el animal fue arrastrado mientras el sujeto escapaba.

La pareja quedó separada del perro en cuestión de segundos y desde entonces comenzó la búsqueda para localizarlo.

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#Bogotá | Una pareja denunció que delincuentes en motocicleta les hurtaron su perro en el barrio Britalia Norte al no poder robarles el celular.https://t.co/QVaHJnrSa3 pic.twitter.com/xpY4fHHI31 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 29, 2026

La familia necesitaba recuperar a "Pato" por su medicamento

La preocupación no se limitaba al robo de la mascota. Pato requiere un medicamento de manera urgente , por lo que sus cuidadores pidieron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero evite comprarlo o realizar acuerdos con quienes intenten venderlo.

La familia también alertó sobre las llamadas que habría recibido después del asalto, en las que se solicitaba dinero a cambio de entregar nuevamente al perro.

¿Dónde ocurrió el robo del perrito "Pato"?

El robo ocurrió el pasado 21 de septiembre en el sector de Britalia Norte, en Suba, Bogotá, mientras la pareja caminaba con su mascota. El caso quedó documentado mediante cámaras de seguridad, material que muestra el momento en que el delincuente escapa con "Pato" en medio de la oscuridad.

La familia pidió apoyo para localizar al perro y señaló que, si alguien identificaba a "Pato" o recibe una oferta para comprar una mascota con sus características, debía informar a las autoridades y evitar negociar directamente con los posibles responsables.

Confirman localización de "Pato"

En horas recientes, la Policía de Bogotá confirmó que Pato fue localizado sano y salvo, luego de que el perro fuera robado durante el asalto y sus propietarios recibieran posteriormente exigencias de dinero para devolverlo.

Los dueños confirmaron la recuperación de la mascota junto a las autoridades y agradecieron el apoyo recibido durante la búsqueda; el caso había llamado la atención después de que el robo quedara registrado por cámaras de seguridad.