Lo interceptaron en su camioneta y lo obligaron a volver a casa: Así fue el millonario robo de varios vehículos y joyas en Guadalajara

Un hombre fue interceptado por sujetos armados mientras circulaba por los límites entre Guadalajara y Tlaquepaque y terminó siendo obligado a llevarlos hasta su propia casa, donde los delincuentes se llevaron tres vehículos y joyas valuadas en cerca de medio millón de pesos.

El asalto ocurrió en la colonia El Rosario, en Guadalajara, donde la víctima pidió ayuda después de ser liberada por los hombres que la retuvieron.

Así obligaron a la víctima a llevarlos hasta su domicilio

El hombre circulaba en su camioneta cuando fue interceptado por los delincuentes; los sujetos lograron abordar el vehículo y, bajo amenazas con armas de fuego, obligaron al conductor a trasladarse hasta su domicilio; una vez que llegaron a la vivienda, el asalto cambió de dimensión.

Los delincuentes aprovecharon que ya tenían a la víctima bajo amenazas para ingresar y apoderarse de tres vehículos, incluida la camioneta en la que el hombre viajaba cuando fue interceptado; también se sabe de manera preliminar que se llevaron joyas cuyo valor fue estimado en aproximadamente 500 mil pesos.

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🔴#ALMOMENTO | 🚨Un hombre fue víctima de un millonario r0b0 en la colonia El Rosario, en Guadalajara. Sujetos arm4dos lo interceptaron mientras viajaba en su camioneta y lo obligaron a dirigirse hasta su domicilio, donde presuntamente se llevaron más vehículos y joyas.



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Víctima sufrió una crisis nerviosa tras el violento asalto

Luego de que los presuntos responsables lo dejaron en libertad, la v logró solicitar ayuda a la Policía de Guadalajara.

Elementos municipales acudieron al domicilio ubicado en la colonia El Rosario y solicitaron la intervención de paramédicos, debido a que la víctima presentó una fuerte crisis nerviosa después de lo ocurrido.

Mientras el afectado recibía atención, varias unidades policiales desplegaron un operativo en la zona para intentar localizar a los responsables y recuperar los vehículos robados.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió el asalto e identificar a los sujetos armados que participaron en el millonario robo.

Como parte de las investigaciones, las autoridades revisarán cámaras de seguridad ubicadas en la zona para identificar a los responsables y reconstruir las rutas que habrían utilizado durante su escape, además de rastrear el recorrido de los tres vehículos robados tras salir del domicilio.