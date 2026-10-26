¡Salieron a correr y les robaron! Saquean autos durante carrera contra el cáncer en Villahermosa

Al menos 15 participantes de una carrera contra el cáncer de mama denunciaron robos en sus vehículos la mañana del domingo 25 de octubre de 2026, en Villahermosa, Tabasco. Mientras competían en el circuito de la Ciudad Deportiva, delincuentes aprovecharon su ausencia para abrir las unidades estacionadas en una plaza comercial y llevarse celulares, dinero y otras pertenencias.

Los afectados descubrieron los daños al regresar por sus automóviles, donde encontraron cerraduras forzadas y ventanas rotas; tras los reportes, la Fiscalía General del Estado informó que inició una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Así descubrieron el robo durante la carrera en Villahermosa

La competencia fue organizada por la cadena de supermercados Súper Sánchez y reunió a corredores que acudieron para participar en una actividad conmemorativa de la lucha contra el cáncer de mama.

Mientras los atletas recorrían el circuito deportivo, los responsables habrían aprovechado que los automóviles permanecían sin vigilancia directa para sustraer los objetos que encontraron en su interior; entre las pertenencias robadas se reportaron teléfonos celulares y dinero en efectivo .

Al terminar la carrera, los participantes regresaron al estacionamiento y se percataron de que varias unidades habían sido abiertas por la fuerza; los afectados solicitaron que se revisen las cámaras de seguridad del establecimiento, con la intención de obtener imágenes que permitan reconocer a quienes cometieron los robos.

Ante estas acciones, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al sitio para conocer los reportes.

Al menos 15 corredoras fueron víctimas de robo durante una carrera contra el cáncer en #Villahermosa, #Tabasco. Mientras competían, delincuentes forzaron sus vehículos y se llevaron sus pertenencias. ¡Ni en un evento deportivo se salvan de la #inseguridad! https://t.co/vsVA0uCBca — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 26, 2026

Investigan el robo a corredores en Tabasco

La Fiscalía estatal confirmó la apertura de una carpeta de investigación por los hechos; no obstante, hasta la última actualización, no se había reportado la detención de personas relacionadas con el caso.

Las indagatorias deberán establecer cómo ocurrieron los robos y si las grabaciones de las cámaras de vigilancia permiten identificar a los responsables.

Otro caso afectó a deportistas en instalaciones de Tabasco

El robo denunciado en Villahermosa se suma a otro caso reportado en agosto de este año, cuando integrantes de la delegación de Ecuador que viajaron a Tabasco para participar en el Campeonato Nacional de Patinaje de Velocidad denunciaron la desaparición de sus pertenencias en las instalaciones deportivas de Olimpia XXI.