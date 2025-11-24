Las investigaciones en torno al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, han destapado una red de complicidad criminal que apunta directamente a las filas de Morena. Roldán Álvarez Ayala, actual Consejero Estatal de dicho partido en Michoacán, ha sido identificado como uno de los presuntos jefes de “Los R1", una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que habría ordenado la ejecución del edil.

El clan Álvarez Ayala: De la política al crimen

De acuerdo con reportes de inteligencia y periodísticos, la célula de “Los R1" está liderada por tres hermanos: Ramón, Rafael y Roldán Álvarez Ayala.

Este último, Roldán, ha mantenido una doble vida pública. Mientras operaba presuntamente para el crimen organizado, se desempeñaba como Consejero de Morena, participando activamente entre 2022 y 2023 en asambleas para definir la candidatura presidencial del partido y navegando con bandera de “luchador social”, repartiendo toneladas de carne y pollo en eventos públicos.

El historial delictivo de Roldán Álvarez Ayala

El periodista Leo González detalla que la trayectoria de Roldán Álvarez no es nueva en la polémica. Inició su carrera en el PRD junto a figuras como Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy.

Fue alcalde de Apatzingán y detenido en 2009 durante el operativo federal conocido como el “Michoacanazo”, aunque posteriormente recuperó su libertad.

Actualmente, cuenta con dos investigaciones abiertas en la Fiscalía del Estado: una por extorsión y otra por peculado. Además, fue acusado de amenazas e intento de homicidio contra el priista Sergio Ochoa por la disputa de la candidatura a Apatzingán.

La planificación del crimen: El “R1" y “El Licenciado”

La investigación señala que Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1" (hermano de Roldán), fue quien contrató en este 2025 a un sujeto apodado “El Licenciado” para planificar meticulosamente el asesinato de Carlos Manzo.

Ramón Álvarez cuenta con un largo historial criminal. En 2022, el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que “El R1" había sido lugarteniente de “Los Valencia” y después del CJNG, acumulando antecedentes por secuestro y delincuencia organizada.

Hoy se sabe que los hermanos Álvarez Ayala mantienen su zona de influencia criminal en la Tierra Caliente de Michoacán, así como en regiones de Jalisco y Colima. Trascendió que el morenista Roldán Álvarez actualmente reside entre estos dos últimos estados, desde donde operaría al amparo de su perfil político.