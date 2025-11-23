Tras homicidio de Carlos Manzo, un escolta está prófugo; solo 7 están detenidos

Un escolta de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre de 205, se encuentra prófugo, así lo dio a conocer el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

La Fiscalía General de Justicia de Michoacán confirmó la captura de siete escoltas del presidente municipal asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025 en un festival por el Día de Muertos.

¿Qué dijo el gobernador de Michoacán del escolta de Carlos Manzo?

Entrevistado por reporteros locales, el gobernador de Michoacán reveló que este escolta está prófugo. Ramírez Bedolla mencionó que se está haciendo una investigación amplia respecto al caso, tras el cual se detuvo solo a siete escoltas del alcalde.

"Ya se estableció por parte de la Fiscalía esta línea que incluye su primer círculo de seguridad. Ocho escoltas, ayer fueron detenidos siete, uno no fue detenido, es decir, se encuentra prófugo, pero siete fueron detenidos y se les están tomando sus declaraciones, están puestos a disposición del juez correspondiente, quien determinará su situación legal", expresó.

¿De qué están acusados los escoltas de Carlos Manzo?

La Fiscalía General de Michoacán informó que los siete detenidos son investigados por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Manzo.

Ayer indicó que los detenidos serían trasladados al Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", para ser puestos a disposición del Juez de Control.

Escoltas de Carlos Manzo eran de la policía de Uruapan

Los escoltas eran parte de la Policía Municipal de Uruapan, quienes también formaban parte del cuerpo de escoltas de Carlos Manzo.

Asimismo, fue detenido Jorge Armando "N", alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del homicidio, el cual fue cometido por un menor de 17 años, quien fue abatido en ese momento.

“El Licenciado”, de acuerdo con reportes de seguridad, es ubicado como supuesto operador de la célula delictiva encargada del ataque. Este hombre señaló que su jefe es un hombre llamado Ramón "N", “El R1”, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un juez dictó prisión preventiva oficiosa en contra de "El Licenciado" y los siete escoltas, pero tendrán otra audiencia el próximo miércoles.