Ron DeSantis firma ley que prohibe cirugía de cambio de sexo para menores de edad

Ron DeSantis, gobernador de Florida, Estados Unidos, firmó una ley que prohíbe el cambio de sexo para menores de edad, así como los bloqueadores que se utilizan para el proceso hacía el cambio de género.

El republicano se presentó en una escuela cristiana de Tampa, donde firmó su política conservadora a la que llamó “Permitamos a los niños ser niños” y que hoy 17 de mayo se convirtió en ley.

La nueva legislación prohíbe tratamientos para reasignación de sexo en menores de edad que incluyen cirugías o medicamentos bloqueadores durante la pubertad, tampoco permitirá el pronombre no binario.

#BREAKING: Gov. Ron DeSantis announces he's signing a bill to outlaw the "mutilation" of minors via sex reassignment surgeries, other operations, require informed consent for adults receiving transitioning procedures pic.twitter.com/dCJm37JPmS — Florida’s Voice (@FLVoiceNews) May 17, 2023

Asimismo, autorizó que en los centros de detención, correccionales, edificios públicos, escuelas y demás lugares con baños públicos solo tengan instalaciones separadas en función del sexo biológico.

Ron DeSantis recalcó que las cirugías de cambio de sexo deben ser únicamente para adultos que estén informados sobre los peligros y la naturaleza irreversible de estos procedimientos.

La nueva ley también permite que los padres pidan a los profesores no hablar sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas, desde el jardín de niños hasta el octavo grado.

Niños no podrán entrar a espectáculos de Drag Queen

La legislación prohíbe que los niños entren a espectáculos para adultos como lo de Drag Queen, lugares que no respeten esto, podrán ser multados, se les suspenderá su licencia de operación e incluso se les podría revocar.

Desde que el gobernador dio a conocer sus proyecto de ley fue duramente criticado por la sociedad y sus opositores, ya que consideraron que hacer ilegal el acceso a bloqueadores en adolescentes provocará un nuevo problema en la sociedad.