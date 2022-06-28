Rusia publica coordenadas del Pentágono y sede de cumbre de la OTAN

La agencia espacial de Rusia publicó el martes (28 de junio de 2022) las coordenadas de los cuarteles generales de defensa occidentales, incluidos el Pentágono y la sede de la cumbre de la OTAN, afirmando que los operadores de satélites occidentales trabajan para Ucrania.

Dmitri Rogozin, jefe de Roscosmos, declaró a la agencia de noticias de Rusia RIA Novosti: "Todo el conglomerado de agrupaciones orbitales privadas y estatales trabaja ahora exclusivamente para nuestro enemigo".

Los miembros de la OTAN no ocultan que están enviando armas para ayudar a Ucrania a resistir la invasión de Rusia.

La empresa de imágenes por satélite Maxar, entre cuyos clientes se encuentra el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha publicado en varias ocasiones imágenes que ha tomado sobre Ucrania y Rusia desde antes de que comenzara la invasión en febrero.

Incluían imágenes de la acumulación militar de Rusia cerca de Ucrania, en un momento en que Moscú negaba cualquier intención de invadir.

"Hoy se inaugura la cumbre de la OTAN en Madrid, en la que los países occidentales declararán a Rusia su peor enemigo", escribió Rogozin en su canal de la red social Telegram.

🇷🇺 Roscosmos ha hecho públicas más imágenes 🛰 en alta calidad de los centros de la OTAN donde se toman importantes decisiones. Incluido IFEMA. pic.twitter.com/0GXQ641ciM — ⚜ Gerard 🇪🇸 (@Geryco81) June 28, 2022

Rusia dice satélites occidentales "trabajan para nuestro enemigo"

Roscosmos publica fotografías por satélite del lugar de la cumbre y de los propios "-centros de decisión- que apoyan a los nacionalistas ucranianos".

La publicación incluía imágenes de la sede de la cumbre en Madrid, el Pentágono, la Casa Blanca en Washington, los edificios del Gobierno británico en el centro de Londres, la Cancillería alemana y el edificio del Reichstag en Berlín, la sede de la OTAN en Bruselas, y la residencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros edificios gubernamentales en París.

"Al mismo tiempo, estamos dando las coordenadas", añadió Rogozin. "Por si acaso". Cabe señalar que las coordenadas, expresadas en grados de latitud y longitud, son de libre acceso.

‼️ #Russia threatens to strike Europe and the United States.



In the photo, you can see the information is distributed by the verified channel of Roscosmos on social networks. "At the same time we hand over the coordinates, just in case" – the text in the lower red frame states. pic.twitter.com/rfN7xhfQy8 — Shloime Royde (@SZR_London) June 28, 2022

¿Qué significa Roscosmos en siglas?

La Agencia Espacial Federal de Rusia, llamada anteriormente Agencia Espacial y de Aviación de Rusia (RKA), es la agencia gubernamental resposable del programa de vuelo espacial y cosmonáutica.