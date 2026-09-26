Una nueva ruta quiere quitarle una hora al viaje entre México y Querétaro

La carretera México-Querétaro tendrá una nueva opción para quienes recorren esta zona del país. Se trata de la Ruta Alterna México-Querétaro, un proyecto que conectará el Arco Norte con San Juan del Río, Querétaro.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la obra tendrá una longitud de 81 kilómetros y está contemplada para comenzar en noviembre de 2026, con una fecha prevista de conclusión en abril de 2030.

La idea es que esta nueva conexión ayude a quitar presión a la actual carretera México-Querétaro, uno de los principales corredores carreteros del centro del país.

¿Cuánto tiempo se podrá ahorrar con la nueva carretera?

Uno de los datos que más llama la atención del proyecto es el ahorro estimado en los recorridos. La SICT señaló que la nueva ruta permitirá reducir el tiempo de traslado en al menos 60 minutos, al ofrecer una alternativa para los vehículos que actualmente utilizan la carretera federal 57.

El beneficio no estaría limitado a automovilistas. La nueva conexión también busca mejorar el movimiento de mercancías entre el centro del país y la región del Bajío.

¿Cuánto costará construir la Ruta Alterna México-Querétaro?

El proyecto contempla una inversión estimada de 26 mil 862 millones de pesos, de acuerdo con los datos presentados por la SICT.

Además de reducir tiempos, la obra busca mejorar la conectividad hacia Querétaro y disminuir parte del tráfico que actualmente se concentra en la carretera México-Querétaro.

La nueva vía también se integrará con otros corredores carreteros que forman parte del plan federal para ampliar y modernizar la infraestructura del centro del país.

¿Cuándo comenzará la construcción?

Los trabajos están programados para arrancar en noviembre de 2026 y la fecha prevista para terminar la obra es abril de 2030.

Por ahora, se trata de un proyecto en proceso de preparación; es decir, la ruta todavía no está abierta al tránsito.