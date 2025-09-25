El cruzar la carretera Federal 57 en el municipio de El Marqués en Querétaro, se ha convertido en una apuesta mortal, en la que los ciudadanos arriesgan su vida para llegar a sus trabajos o escuelas debido a la falta de puentes peatonales.

Todos los días, más de cien mil vehículos transitan por esta carretera, y un tercio de ellos son de carga pesada, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Pues tiene que pasar uno porque de otra manera la autopista, porque ya no regresa a casa”, explicó Ricardo Martínez, habitante de la zona.

“El Hoyo”: La peligrosa alcantarilla que sustituye a un puente peatonal en Querétaro

A este cruce mortal se le conoce como el “hoyo”, un alcantarilla que se ha convertido en la única manera en la que cientos de personas pueden cruzar la autopista Federal 57 en Querétaro; lleva al menos de una década funcionando.

Para llegar a su trabajo, escuela o casa, los habitantes deben agacharse o gatear, a costa de golpes y rodillas lastimadas, además se enfrentan a riesgos como infecciones e inseguridad.

“Hay veces que se hacen en los tubos y tiene uno hasta que brincar la suciedad que muchas veces las personas que andan por aquí vagando”, explicó Ricardo Martínez, habitante de la zona.

Del otro lado, existe un puente improvisado por el que los habitantes deben cruzar, el cual es solo un delgado pedazo de cemento.

Ciudadanos piden construcción de puente peatonal; exigen un cruce seguro

Los ciudadanos solicitan con urgencia el apoyo de las autoridades federales y municipales para que se atienda está problemática, garantizándoles un cruce peatonal seguro y digno, por lo que han pedido la construcción de un puente.

Montse Macías, reportera de Fuerza Informativa Azteca (FIA), contó que los ciudadanos no recibieron el apoyo para la construcción del puente debido a que no había el número de muertes suficientes para que se implementará la construcción.

“Yo trabajo en un restaurante que está acá arriba (...) Nada más alcancé a escuchar a mis compañeros cuando dijeron que atropellaron a alguien (...) Un tráiler aventó a una persona de la calle que se pasó”, contó Elizabeth García, testigo de un accidente en la carretera federal 57 en Querétaro.