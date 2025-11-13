Convivió con el asesino: Matan a Ernesto Baltazar, sacerdote desaparecido en Tultepec

Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, sacerdote en el municipio de Tultepec, en el Estado de México (Edomex), que estaba desaparecido desde el 27 de octubre de 2025, fue hallado sin vida en un río de aguas negras.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga del sacerdote, quien fue encontrado muerto en el municipio de Nextlalpan, pero de acuerdo con la investigación, la víctima estuvo en una casa con su presunto asesino y la pareja de este.

Capturan a presuntos implicados en desaparición del sacerdote

Agentes detuvieron a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, investigados por su posible participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio del sacerdote.

El pasado 31 de octubre, familiares de la víctima acudieron a la Fiscalía para denunciar la desaparición de Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años de edad, de manera que se emitió la ficha de búsqueda para encontrarlo.

Camioneta de sacerdote Ernesto Baltazar fue grabada rumbo a Hidalgo

El avance en la investigación permitió ubicar que el vehículo de la víctima fue registrado por cámaras y arcos carreteros con rumbo a Hidalgo, por lo que la Fiscalía del Estado de México, solicitó la colaboración de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, para el seguimiento y ubicación del vehículo.

Además, también se logró identificar una motocicleta que acompañó el traslado del vehículo de la víctima, el cual fue vendido. Los agentes encontraron a la persona propietaria de la motocicleta y esta declaró que le prestó la moto a Brandon Jonathan “N”, "porque le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude”.

Hallan ropa del sacerdote y huellas de sangre en una casa en Tultitlán

Brandon Jonathan “N” vivía en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en el municipio de Tultitlán, donde el 9 de noviembre el lugar fue cateado y se localizaron diversos indicios, entre ellos ropa de la víctima, pertenencias personales, una estola de sacerdote, así como objetos punzocortantes y rastros de sangre.

El pasado 29 de octubre, el sacerdote se trasladó de su domicilio, abordo de su vehículo, a esta casa en compañía de una mujer, donde ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.

El sacerdote Ernesto Baltazar acudió con una mujer a una casa en Tultitlán.|Fiscalía Edomex

Sacerdote convivió con una mujer y el sujeto que lo habría matado

Ernesto Baltazar convivió por varias horas con la mujer (de identidad desconocida) y Brandon Jonathan “N” consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, este último presuntamente agredió con un objeto punzocortante al sacerdote, provocándole heridas que le ocasionaron la muerte.

Al lugar llegó María Fernanda “N”, pareja de Brandon Jonathan “N”, tras matar al sacerdote. Los tres probables partícipes habrían tratado de desviar las investigaciones ocultando el cuerpo en bolsas amarradas a un sillón. El 30 de octubre lo trasladaron al municipio de Nextlalpan, donde lo abandonaron en un río de aguas negras.

Encuentran cuerpo de sacerdote Ernesto Baltazar desaparecido

El 11 de noviembre pasado, agentes de la Fiscalía acudieron al lugar que los detenidos refirieron haber abandonado el cuerpo de la víctima.

En el sitio había un cuerpo con características similares a las del sacerdote reportado desaparecido, por lo que se iniciaron los trabajos periciales forenses y de confronta genética a través de las cuales, en las primeras horas del 13 de noviembre, se logró determinar que los restos son los de Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

La mujer detenida fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla y su pareja al de Cuautitlán, no obstante, Brandon Jonathan “N” tiene antecedentes penales en el Estado de México donde compurgó una sentencia de condena de 18 años de prisión por el delito de robo con violencia.

