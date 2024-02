Polémica decisión: Dueño sacrifica a sus 3 perros luego de ataque a niño en Oaxaca

Fernando Raciel, un niño de 9 años fue atacado por tres perros de raza pitbull en la comunidad de Arroyo de la Cruz ubicado en el municipio de en San Pedro Pochutla, Oaxaca; las lesiones lo mantienen en el hospital, ha perdido sus orejas y un parpado, además de tener un ojo comprometido; en una polémica decisión, el propietario de los animales decidió sacrificarlos.

Además, derivado de este ataque, las autoridades anunciaron un programa para sacrificar a perros que sean violentos, pero ¿De qué trata esta medida? El gobierno lo explica a continuación

Perros atacan a niño de 9 años en Oaxaca

El viernes pasado, cuando el niño Fernando Raciel sufrió el ataque de los perros y ante la falta de médicos y especialistas en el estado de Oaxaca, el niño fue trasladado un día después de la agresión al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México.

Sin embargo, su estado sigue siendo grave, de acuerdo con la familia, ya hay comunicación con los responsables de los perros, quienes deberán hacerse cargo de reparar los daños.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, abrió una carpeta de investigación por este caso y las autoridades pusieron en marcha un controvertido programa para dormir a las mascotas que muestren violencia y que no sea corregidos por sus propietarios.

Cabe mencionar que de agosto del 2023 a la fecha se han registrado al menos cuatro ataques de perros a personas en Oaxaca, tres de ellos en la región de Valles Centrales y uno más en la región del Istmo de Tehuantepec, en la zona de Salina Cruz donde la víctima perdió la vida.

Dueño de perros pitbull los sacrifica tras ataque a niño en Pochutla

José Castro, consejero Jurídico del Ayuntamiento de Pochutla explicó que ante casos como el del menor agredido por 3 perros pitbull existe una iniciativa que plantea el sacrificio de perros agresivos, la cual -dijo- no se aplicará de forma indiscriminada.

“Tenemos un reglamento de mascotas y de perros en situación de calle que vamos a aplicar derivado del ataque que hubo a un menor de edad, el cual está siendo atendido en la CDMX y que tuvo a bien el estado prestar el helicóptero para su traslado. Vamos a aplicar un programa para hacer responsables a todos aquellos dueños de perros que tengan características de ser agresivos para que tengan un control y cuidado educacional respeto de sus mascotas”, explicó.

En segundo lugar, “es a través de un programa de concientización hacia los dueños de dichas mascotas. Tercero, en caso de que exista algún ataque de cualquier perro de raza, no vamos a estigmatizar a alguna raza en específico, que tenga características de agresividad y que sea algún peligro para la sociedad, los ciudadanos van a poder reclamarlo o presentar su queja ante el ayuntamiento”.

Las autoridades harán una primera visita al domicilio donde esté ese perro agresivo y va a conminar, solicitar al dueño que tenga una reeducación el animal o que tome las medidas pertinentes.

Si no lo hace así, el Ayuntamiento va a decomisar al animal, se llevará al perro durante 72 horas para que el dueño se pueda comprometer a tener al animal en resguardo y tenga la mejor educación para que pueda salir y convivir con la sociedad.

“Si no es así, a través de una asociación que está haciendo mucho activismo en pro de los animales que se llama ‘Perros de Puerto Ángel’ vamos a tener coordinación para que en un momento dado valorar si se sacrifica el animal pues no puede estar en un entorno social porque puede haber algún ataque o alguna otra persona”, explicó al ser entrevistado en el noticiero Hechos AM.

El funcionario aclaró que no se está atacando a los animales ni a alguna raza en especial, sino crear conciencia en los dueños para su cuidado y educación.

Sobre el caso de Fernando, niño atacado en Pochutla, dijo que el ayuntamiento pudo intervenir en apoyo a las víctimas y los dueños de esos perros para que se hicieran responsables de las lesiones y de la indemnización del menor (lo cual finalmente se logró), pero la situación fue que los propietarios de los animales decidieron sacrificar a sus mascotas.

“En adelante tenemos que hacer conciencia y exigirle a los dueños que tengan control sobre sus animales, los pobres perritos son lo que menos culpa tienen, pero tenemos que hacer algo como ayuntamiento y tal vez sea algo muy comprometido, pero los pro defensores de los derechos de los animales van a argumentar que no tienen la culpa y como ser que siente no pueden ser sacrificador porque no pueden reclamar esa acción”, puntualizó.

Cabe mencionar que cifras indican que tan solo en 2023 se han registrado tres mil casos de mordeduras de perro en Oaxaca y es el séptimo estado en el país en ese rubro, por lo que se ha puesto en discusión un programa de sacrificio de perros agresivos.

Propietario de perros decide sacrificarlos tras ataque a menor

José Castro, dijo que aunque en redes sociales se ha difundido que el dueño de los tres perros y de nacionalidad suiza, se dio a la fuga, la información resulta falsa, ya que está en toda la disposición de responder por las heridas del niño a través de un proceso de conciliación y reparación del daño.

Descartó que se haya fugado, solo que no estaba en su casa. “Al regresar y ver la dimensión de la tragedia, los perros fueron sacrificados por él mismo y enterrados en su patio”.

Además, los dueños querían hacerse responsables de los gastos de la atención del menor por lo que habló con la madre del niño para generar un convenio de reparación del daño en el municipio.