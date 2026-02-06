Médico despedido y periodista perseguido: El costo de denunciar a la familia de Salomón Jara

En el estado de Oaxaca, muchos lo señalaban en voz baja, pero pocos se arriesgan a denunciarlo públicamente: el nepotismo se ha vuelto una constante en el gobierno actual . Los testimonios recabados indican que los “valientes” que se han atrevido a exponer estas irregularidades terminan sin empleo o, en casos más graves, perseguidos por las propias autoridades.

El caso del Dr. Alejandro: Represalias en el IMSS-Bienestar

Uno de los ejemplos más claros es el del Doctor Alejandro Saavedra, quien formaba parte del sistema IMSS-Bienestar en la entidad. Según su testimonio, fue despedido como represalia directa por haber denunciado el nepotismo que impera dentro de la institución.

Saavedra detalló cómo familiares directos del mandatario acceden a puestos clave sin tener la experiencia necesaria:

“Yo creo que el mayor de ese nepotismo era que la sobrina del gobernador Salomón Jara, la doctora Lorena Bolaño Rodríguez, a menos de dos años de ser egresada, pues resulta que ya tenía el segundo puesto más importante que era la Jefatura de Atención en Salud”, explicó. El médico enfatizó la gravedad de estas decisiones administrativas: “La salud no se politiza, porque diariamente, por esas cuestiones, se pierden vidas”.

Tras su denuncia, Saavedra asegura que no solo perdió su empleo, sino que ha sido víctima de una campaña de desprestigio: “Causé incomodidad y precisamente la denuncia al Gobernador, creo que fue la gota que derramó el vaso”.

Periodismo bajo asedio: “Puro improvisado”

El doctor no ha sido el único afectado. Francisco Leyva, periodista local, ha evidenciado más de 20 casos de nepotismo en la administración.

“Iniciando la administración del actual gobierno, hubo muchas inconsistencias con el discurso cuatroteísta... de no mentir, no robar, no traicionar. Me di cuenta de muchas cosas que he denunciado y que me valieron ahora una persecución judicial por parte del gobierno del estado”, relató Leyva.

Los casos descritos son graves y evidentes: hermanos, hijos, sobrinos, hasta las nueras y los yernos del gobernador ocupan puestos importantes en la estructura estatal.

“Asqueroso el nepotismo que vivimos en Oaxaca, ojalá fueran personas que cumplieran con perfiles para ocupar esos puestos, pero no, son puro improvisado”, sentenció el comunicador.

Revocación de mandato: ¿Triunfo o irregularidad?

El descontento en contra del morenista va ganando terreno. A pesar del supuesto triunfo en la pasada jornada de revocación de mandato, muchos están convencidos de que el resultado se debió a un ejercicio plagado de irregularidades.

Cecilia Romualdo, del Comité Popular por la Revocación del Mandato , denunció prácticas ilícitas durante la votación:

“Hubo embarazo de urnas, por ahí nos hicieron llegar un video… donde se ve a una persona de la mesa directiva vaciando el contenido de una bolsa color oscuro en la urna; aparte del embarazo de urnas, aparte de la compra del voto, también hubo amenazas”. Sin importar estos señalamientos, Salomón Jara continuará como gobernador hasta el 2028. Mientras tanto, otros han visto truncadas sus carreras profesionales.

“Ahorita en este ámbito donde tenemos a un gobernador que tiene toda la estructura para poder tomar represalias y todo, pues ahorita prácticamente ninguna institución me contrata”, concluyó el Dr. Saavedra.