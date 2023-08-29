"¿Quieren un presidente joven?": Samuel García afirma tener la edad para buscar la presidencia

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que tenía la edad necesaria para llegar a la presidencia, pues destacó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “prohíbe” a los jóvenes ir por el máximo cargo del país.

En el marco del evento por el Premio Estatal de la Juventud 2023, el militante de Movimiento Ciudadano explicó que en el artículo 82 de la Carta Magna determina que se tiene que tener 35 años o más el día de la elección y que "por eso llega puro viejillo".

Sepúlveda lanzó la pregunta al público "¿Quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre?". Posteriormente, dijo que este año, el padrón electoral va a incluir 10 millones de nuevos votos, que son los centennials, a lo que cuestionó, "¿quién va a representar a esos jóvenes".

Por eso, los jóvenes cuentan con el Gobierno del nuevo Nuevo León para apoyarlos y que todos sus proyectos salgan adelante. ¡Ánimo!https://t.co/SKLlRKriOw — Samuel García (@samuel_garcias) August 29, 2023

Samuel García afirma que Nuevo León es el mejor estado de México

Aunado a ello, dijo que Nuevo León es el mejor estado de la República Mexicana, "le pese a quien le pese", uno de los motivos, expresó, es que los jóvenes tienen mucha energía y ganas de cambiar el mundo, además de que no se conforman.

Asimismo, el gobernador ha compartido estadísticas donde lo ponen con un 12% de preferencia "sin hacer campaña", pues no se encuentra en un proceso interno.

Movimiento Ciudadano contenderá por la presidencia en elecciones 2024 sin alianza

A través de una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter, el dirigente nacional del MC, Dante Delgado, afirmó que el partido irá solo, sin ninguna alianza, rumbo a las elecciones 2024 por la presidencia.

En ese sentido, dio al menos 10 razones por las cuales no irá en alianza con el Frente Amplio por México o Morena, algunas de las principales es que "no volverán a cometer el error de ir en alianza con los partidos del pasado".

A pesar de que todavía no es algo asegurado, Samuel García podría perfilarse como uno de los aspirantes a candidato presidencial del partido naranja rumbo a las elecciones 2024.