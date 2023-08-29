¡No más alianza! Movimiento Ciudadano va solo rumbo a elecciones 2024 por la presidencia

A través de una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, afirmó que el partido irá solo, sin ninguna alianza, rumbo a las elecciones 2024 por la presidencia.

Tras algunos rumores de que el partido naranja se uniría al Frente Amplio por México e incluso a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el dirigente nacional dio a conocer que "no existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso".

¿Cuáles son las razones por las que Movimiento Ciudadano contenderá solo en elecciones 2024?

Delgado dio 10 razones por las cuales decidió no ir en alianza con el PRI, PAN y PRD, como en ocasiones anteriores:



"No vamos a unirnos a los partidos que causaron la tragedia en la que está hundido el país".

"México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, nosotros no le ayudaremos a regresar".

"La alianza de la vieja política está condenada al fracaso".

"No volveremos a cometer el error de ir en alianza con los partidos del pasado".

"Vamos a garantizar que Movimiento Ciudadano siga siendo el mejor vehículo para las mujeres y hombres libres que han decidido luchar por México".

siga siendo el mejor vehículo para las mujeres y hombres libres que han decidido luchar por México". "La alianza del PRIAN es una medida desesperada para recuperar el poder".

" Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que puede vencer a Morena".

es la única fuerza política que puede vencer a Morena". "México considera a Movimiento Ciudadano como alternativa de futuro".

como alternativa de futuro". Sumarse a una alianza es hacerle el juego a Morena y al presidente".

"Movimiento Ciudadano es la opción que México necesita".

Segunda carta abierta a las y los mexicanos.

El 2024 nos va a poner a prueba a todos. pic.twitter.com/8exiwEdMCR — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 29, 2023

Aunado a ello, Delgado destacó que el único dilema que queda, es si van a seguir atacando a la "única opción que puede ganarle a Morena en el 2024, 2027 y el 2030".

Movimiento Ciudadano afirma que con el PRI ni a la esquina y con Morena tampoco

A pesar de que el partido naranja ya había dejado en claro múltiples veces que no iría en coalición con Va por México, este martes dio a conocer las razones.

Una de las principales razones del quiebre de la oposición con Movimiento Ciudadano, han sido las acusaciones de sus dirigentes, principalmente la de Delgado a Alejandro Moreno, líder del PRI, a quien acusa de pactar las elecciones 2023 en el Estado de México y perder así el bastión más importante.