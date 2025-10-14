Antes de rendir su cuarto informe de gobierno, Samuel García, gobernador de Nuevo León, destacó cada uno de los logros de su administración, además de los avances que ha impulsado en la entidad.

En entrevista con Javier Alatorre, el gobernador del estado compartió todo lo que se ha trabajado por el estado.

“Es la primera vez en la historia de Nuevo León que ganamos el primer lugar en ingresos por familia a nivel nacional, superando a la Ciudad de México”, destacó Samuel García.

¡Inversión extranjera histórica! Alcanza los 103 billones de dólares a pesar de los aranceles de EU

García Sepúlveda afirmó que la inversión extranjera en Nuevo León alcanza los 103 billones de dólares, la mayoría proveniente de Estados Unidos, a pesar de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.

“El 95% de las empresas de Nuevo León están amparadas por el TMEC y siguen exportando con cero arancel”, explicó el gobernador del estado.

Explicó que los aranceles de Trump solo pegaron un 5%, por esta razón, el estado sigue creciendo en el ámbito económico y de inversión extranjera.

A través de su página web, el gobernador aseguró que ha trabajado por cuatro año para construir un Nuevo León diferente, un cambio que se nota con obras históricas, los récords y los resultados que hablan por si solos.

Ya está listo el documento del CUARTO INFORME DE GOBIERNO.



Aquí podrán conocer cómo estamos construyendo un nuevo Nuevo León EN TIEMPO Y FORMA y consolidándonos como PRIMER LUGAR EN TODO. ¡Ánimo!



Estén atentos a la página del gobierno para checarlo. https://t.co/IzbZHHH445 pic.twitter.com/V8QsK7bqRI — Samuel García (@samuel_garcias) October 13, 2025

Samuel García asegura que Nuevo León está listo para ser sede en el Mundial 2026

Ahora, el nuevo reto de Nuevo León es ser la sede del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más esperados por millones de personas alrededor del mundo, y que este año México participará con tres ciudades anfitrionas, entre ellas el estado gobernado por Samuel García.

El mandatario aseguró que debido a la llegada del Mundial de Fútbol a México, las obras que se tenían planeadas para el 2027, serán adelantadas, por lo que todo tendría que finalizar la construcción para mayo del 2026.

“Tememos 250 días para terminar las líneas del Metro, terminar carreteras, aeropuerto, aduana, etc”, compartió el gobernador del estado, durante una entrevista para las pantallas de Fuerza Informativa Azteca.