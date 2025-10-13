El gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostuvo un encuentro con el periodista Javier Alatorre en el Palacio de Gobierno, donde adelantó algunos de los resultados que destacará en su cuarto informe de gobierno.

Según datos difundidos por su administración, ocho de cada diez nuevoleoneses aprueban su gestión, un respaldo que el mandatario atribuye a los avances en seguridad, economía, movilidad y desarrollo social.

“Durante cuatro años hemos invertido todo nuestro tiempo y esfuerzo para lograr lo que los gobiernos pasados no quisieron ni pudieron hacer en 40: construir un nuevo Nuevo León”, señaló García, quien afirmó que su administración “va en tiempo y forma” con las obras y proyectos planeados.

La Feria del Libro de Monterrey está de regreso. Nos vemos el viernes 17 de octubre para contarles en la conferencia "PONTE NUEVO para recibir el Mundial" los detalles de cómo nos estamos preparando para recibir este evento de talla mundial.



Aprovechen para ir con toda la… pic.twitter.com/sWTQZRaLt7 — Samuel García (@samuel_garcias) October 14, 2025

Economía: Nuevo León, motor económico del país

Desde su llegada al gobierno, Nuevo León ha escalado posiciones hasta convertirse en el líder nacional en inversión y empleo. El gobernador destacó que el estado ocupa el primer lugar en inversión extranjera, con más de 90 mil millones de dólares, así como en generación de empleos, con 385 mil nuevas plazas confirmadas.

Además, la entidad es la número uno en ingreso promedio mensual, con 39 mil pesos, según datos del INEGI. También lidera en nearshoring, concentrando el 76% de las relocalizaciones de empresas en México, y en créditos para PyMES, con más de 8 mil 700 millones de pesos destinados al impulso económico.

Seguridad en Nuevo León: una policía modelo a nivel nacional

En materia de seguridad, el gobernador aseguró que la Nueva Fuerza Civil es hoy “la mejor policía estatal de México”. Durante su gestión se han entregado 16 nuevos destacamentos, más de mil patrullas, 100 unidades blindadas tipo Black Mamba, y una División Aérea con diez helicópteros, entre ellos un Black Hawk.

Con este equipamiento, dijo, los delitos de alto impacto bajaron 80% y los homicidios 78%, lo que coloca a Nuevo León como una de las entidades con mejores resultados en seguridad pública.

Movilidad: el reto de conectar todo Nuevo León

Uno de los temas más visibles del gobierno de Samuel García es la movilidad, un problema que, según afirma, “se resolvió después de décadas de abandono”. Su administración ha incorporado 4 mil nuevos camiones climatizados y con wifi, 22 trenes para la Línea 1 del Metro y la reconstrucción total de la Línea 2.

Además, se construyen cuatro nuevas carreteras y se proyectan tres más, junto con nuevas líneas del metro y transmetros eléctricos fabricados en el propio estado.

“Hoy la movilidad que siempre debimos tener avanza en tiempo y forma”, aseguró García.

Ya está listo el documento del CUARTO INFORME DE GOBIERNO.



Aquí podrán conocer cómo estamos construyendo un nuevo Nuevo León EN TIEMPO Y FORMA y consolidándonos como PRIMER LUGAR EN TODO. ¡Ánimo!



Estén atentos a la página del gobierno para checarlo. https://t.co/IzbZHHH445 pic.twitter.com/V8QsK7bqRI — Samuel García (@samuel_garcias) October 13, 2025

Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Con la vista puesta en el Mundial de 2026, que tendrá sede en Monterrey, el gobierno estatal también impulsa obras de infraestructura como la renovación del Parque Fundidora, el nuevo Parque del Agua, corredores verdes y la construcción de 300 canchas deportivas.

Además, se han sumado 65 nuevos vuelos directos, lo que refuerza la conectividad del estado con el resto del país y con destinos internacionales.